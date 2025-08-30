ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Учени в САЩ обявиха, че за първи път в историята са успели да регистрират нещо уникално в небето
Масивните звезди завършват своя жизнен цикъл със зрелищен взрив, известен като свръхнова. Според астронома д-р Александър Куртенков, конкретният случай касае умираща масивна звезда, чийто живот е сравнително кратък по космическите стандарти – от няколко до 50-100 милиона години. "Самото избухване се случва преди милиони години, отнема време на светлината да стигне до нас, след което я регистрираме и това се е случило през 2021 година в този случай“, обяснява той.
Структурата на тези звезди наподобява черупка, като химичните елементи са разпределени на слоеве. "В ядрото има желязо, след това отвън аргон, силиций, сяра. По-навън въглерод, азот, кислород и най-отвън водород и хелий“, разяснява д-р Куртенков.
Обикновено мощното светене на масивните звезди ги кара да изхвърлят външните си слоеве от водород и хелий още преди експлозията. Това позволява на учените да наблюдават елементи като въглерод, азот и кислород.
Това, което прави новото наблюдение уникално, е, че по някакъв начин звездата е успяла да изхвърли и тези по-вътрешни слоеве от въглерод, азот и кислород, преди да избухне. "Звездата е била оголена преди избухването и когато ние вече наблюдаваме след избухването, засичаме в спектъра по-вътрешно разположените силиций и сяра“, подчертава астрономът.
Въпреки че избухвания на свръхнови се наблюдават по няколкостотин пъти годишно, това е първият случай, в който учените успяват да видят толкова ясно елементи, разположени изключително навътре в звездата. Откритието "по много екстремен начин потвърждава части от теорията, известни вече от почти 100 години, на ниво, на което не сме очаквали, че е възможно да бъдат потвърдени“.
Сега пред учените стои следващият голям въпрос: "По какъв физически механизъм звездата е успяла да изхвърли тези свои вътрешни слоеве?“. Отговорът ще се търси чрез нови анализи, наблюдения и изграждане на хипотези.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
След 7 г. пауза тя се завръща
08:57 / 30.08.2025
Психиатърът д-р Веселин Герев: Страхът от неизвестното винаги е д...
09:00 / 30.08.2025
Животът най-накрая започва да се подобрява за 3 зодии след 30 авг...
09:00 / 30.08.2025
Популярна водеща на Нова телевизия слиза от екран, ясно е кой ще ...
22:32 / 29.08.2025
Емануела стана жертва на измама
20:55 / 29.08.2025
Бургаски художник е сред финалистите за "Артист на годината 2025"...
17:24 / 29.08.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Госпожица попречи на турист да си плати сметката в созополски бар
09:15 / 28.08.2025
Жена пострада след инцидент в автобус на градския транспорт в Бургас
08:54 / 29.08.2025
Бургас в топ класацията по нови жилища
09:22 / 28.08.2025
Смърт на плажа в Слънчев бряг
09:18 / 29.08.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета