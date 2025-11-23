Ученичка от Бургас е най-младият участник в "Златната лига" на "Стани богат"
©
На сцената пред Ники Кънчев Надя демонстрира знания, които й донесоха наградата от 3 000 лева. Сумата тя ще дари за възстановяването на наблюдателницата за птици в Атанасовското езеро - кауза, към която все повече млади хора в Бургас се обединяват.
Само преди две седмици друг възпитаник на Немската гимназия - Виктор Илчев - също седна на стола срещу Ники Кънчев и спечели 3 000 лева, които дари точно за същата кауза.
Още по темата
/
Още от категорията
/
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
Балансирано хранене през зимата: Ключът към силен имунитет
09:16 / 22.11.2025
Д-р Пекин напусна "Игри на волята"
22:57 / 21.11.2025
Биляна Йотовска е новата носителка на титлата "Мисис България Евр...
22:56 / 21.11.2025
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.