Десетокласничката от Немската гимназия в Бургас Надежда Малинова е най-младият участник в тазгодишното издание на "Златната Лига" на "Стани богат", но и една от най-впечатляващите. Само на 16 години, тя вече мечтае да бъде учител на деца от 1. до 4. клас.На сцената пред Ники Кънчев Надя демонстрира знания, които й донесоха наградата от 3 000 лева. Сумата тя ще дари за възстановяването на наблюдателницата за птици в Атанасовското езеро - кауза, към която все повече млади хора в Бургас се обединяват.Само преди две седмици друг възпитаник на Немската гимназия - Виктор Илчев - също седна на стола срещу Ники Кънчев и спечели 3 000 лева, които дари точно за същата кауза.