Певецът Веселин Маринов бе трогнат до сълзи, след като посети ученици от Професионалната гимназия по дизайн "Елисавета Вазова“ в София. Когато децата запяват един от вечните му хитове с пълен глас, изпълнителят не успява да скрие вълнението си и се разплаква.Веско успя да отдели време на всеки желаещ за автограф и снимка. Всъщност певецът е израснал в същия квартал и затова преживяването му бе повече от емоционално, пише "Телеграф".Той дори е играл футбол на игрището на същата гимназия. В годините назад Маринов е искал да стане учител, преди музиката да се превърне в негова професия.