|Удари ни силно слънчево изригване с мощен интензитет
Според учените, 15-минутното изригване M1.1 е било засечено в рентгенови лъчи в група слънчеви петна 4232 (N03E71). То се е случило в 10:14 ч. московско време в събота, 27 септември.
От няколко дни се регистрира леко повишена слънчева активност, което представлява умерен риск за Земята. Досега обаче не са докладвани потенциални магнитни полета.
Учените са регистрирали преди това изригване с предпоследния интензитет от клас М в сряда, 24 септември. То е продължило 47 минути, пише "Телеграф".
