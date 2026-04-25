Април 2026 г. продължава да изпитва издръжливостта ни не само с променливото време, но и с активността на Слънцето. Земята се намира под въздействието на продължително геомагнитно смущение, което се очаква да достигне нов пик в началото на седмицата, пише RBC-Ukraine. Този път слънчевата активност се проявява на вълни: за кратко се успокоява, след което отново удря чувствителните към времето хора с нова сила.

24-25 април

Магнитосферата остава нестабилна. Въпреки че най-силните изригвания вече са отминали, очаква се K-индексът да се задържи около 4.

Това е коварен период - може да няма физическа болка, но да се появят необяснима раздразнителност, емоционални колебания и изтощение след работната седмица.

Какво да очаквате: болки в ставите, разсеяност, нарушения на съня.

26 април

Очаква се ново засилване на активността. Нивото на смущения може отново да достигне 5 (червено ниво). Това се счита за труден период за хора с високо кръвно налягане или хронични мигрени.

Какво да очаквате: резки промени в кръвното налягане, силно пулсиране в слепоочията и "мъгла“ в главата. По-добре е да отложите тежките физически натоварвания.

27 април

Бурята постепенно ще отслабва, но може да остави усещане за умора. Организмът ще се опитва да възстанови ресурсите си, затова понеделник може да се усеща по-тежък от обикновено.

Какво да очаквате: сънливост през деня и понижена продуктивност.

За да се справите по-лесно с дните на повишена геомагнитна активност, се препоръчва:

- следете режима си на сън - адекватната почивка ще помогне на тялото ви да се справи със стреса;

- пийте повече вода - това помага за нормализиране на метаболизма;

- ограничете стреса - избягвайте пренапрежение и отделяйте време за почивка;

избягвайте алкохола и кофеина - те могат да увеличат главоболието и скоковете на кръвното налягане;

- разхождайте се повече на чист въздух - умерената физическа активност помага за стабилизиране на състоянието.