"Уикенд без име" идва с музика и атрактивни спортни събития тази седмица

© С много разнообразни събития в програмата си идва през тази седмица "Уикенд без име“, организиран от Община Бургас.



Музика, танци, атрактивни спортни събития ще гарантират силни емоции за всички, които ги посетят.



В продължение на три последователни дни – 26, 27 и 28 август, от 17:30 часа, на открита сцена "Охлюва“ ще се проведе Третият международен танцов фестивал "Велека фест“ 2022, който представя културните традиции на различни народи и етноси. Проявата осъществява творчески обмен на постиженията в областта на музиката и танца, дава възможност на участниците да се сближат чрез представяне на своето изкуство.



Фестивалът няма конкурсен характер и е предназначен за традиционни и съвременни изкуства. В него може да участват автентични фолклорни групи, фолклорни танцови състави и ансамбли, любителски клубове, мажоретни състави и състави за характерни танци, вокални групи, хорове, инструментални групи, оркестри, индивидуални изпълнители и други.



Ето и участниците в тазгодишното издание на "Велека фест“ 2022:



1. Танцова школа "Велека“ Бургас.



2. Танцова школа "Усмивка“ гр. Девин.



3. Танцов клуб "Аратлии“ Бургас.



4. Танцов клуб "Медено котле“ Бургас.



5. Танцов клуб "Тракийци“ кв. "Ветрен“ – Бургас.



6.Танцов клуб "Балканджии“ – Габрово.



7.Танцов клуб "Извор“ гр. Монтана.



8.Вокален ансамбъл "Бургас воисез“ Украйна.



9.Фолклорна група при Клуб "Зора“ Бургас.



10. Детска фолклорна група "Зеленика“ при Център за млади таланти "Бургас“.



11.фолклорна група от СУ "Добри Чинтулов“ Бургас.



12. Група за автентичен фолклор с. Гюльовца общ. Несебър.



13.Група за автентичен фолклор при НЧ "Възраждане – Доброван“ с. Бата общ. Поморие.



14.Фолклорна формация "Тракийче“ при НЧ "Любен Каравелов“ Бургас.



15.Фолклорна група "Самодивски огън“ при НЧ "Пенчо Славейков“ Бургас.



16. Фолклорна група "Златен грозд“ с. Кортен общ. Нова Загора.



17. Фолклорна група "Загоре“ гр. Нова Загора.



18. НЧ "Фар“ Бургас- индивидуални участници с ръководители: Василена Чернаева и Мария Митева.



19. Сдружение "Социален център“ Бургас.



20. Фолклорен танцов ансамбъл "Никола Гинов“ Бургас.



"Уикенд без име“ ще ви даде възможност да се докоснете до културата и историята на Египет.



На 26 август, петък, от 17:30 до 21:00 часа при Държавна опера – Бургас ще се проведе египетската изложба "Мощта на древноегипетските символи“ – вечер на Египет.



Участие ще вземат на Танцова школа "Бели денс“ – Бургас и шеф - готвач Махмуд Албайруми.



ще има ателиета за рисуване върху папирус, снимка с тематично египетско облекло. Танцова школа "Бели денс“ – Бургас ще представят традиционен египетски фолклор – стил "Балади“ – един от най-популярните и разпространени варианти на класическия източен танц; атрактивният фолклорен танц с бамбуков стик в стил "Саиди“; впечатляваща и вълшебна модерна интерпретация с "крилата на богинята Изида“; нежен, чувствен и фееричен танц с воали.



Шеф-готвач Махмуд Ал Байруми, участник в четвъртия сезон на MasterChef, ще представи знакови ястия от египетската кухня. Жителите и гостите на Бургас ще могат да опитат вкусните: традиционен фалафел, кушари (ориз, леща, макарони с чеснов доматен сос и чипс от лук), хумус и десерта баспоса.



Програмата ще завърши с филмови прожекции от 20:30 часа, които ще представят многообразието на древната египетска култура.



*Билетите за уикенда (петък, събота и неделя) е на промоционална цена от 10,00 лв.



На 27 август (събота) в клуб "Модерен театър“ ще се проведе пилотното издание на "Отворен фестивал Бургас", който ще изненада със съдържание всички любители на музикално и визуално ъндърграунд изкуство. Фестивалът ще започне с базар и изложение на локални фотографи и творци, сред които са "Bad Drawing Club“, Alex D. Luffy, Gradient Plaza и други. Музикалната програма включва участие на емблематичната пловдивска пост-рок банда "ТДК“, които ще са хедлайнери на вечерта, както и електронното дуо "Movieman" и "Eorn", които ще се погрижат за късновечерната програма.



Кой ще отвори сцената на фестивала, организаторите засега пазят в тайна, за да изненадат приятно гостите на събитието.



Вратите на клуб "Модерен театър" ще отворят в 18.00 часа за посетителите на фестивала.



Билети ще може да закупите единствено и само на място, като цената на билета от 18.00 до 20.00 часа е 12 лева, а от 20.00 часа цената на билета ще е 15 лева.



Събитието се осъществява с любезно съдействие и финансова подкрепа на Община Бургас и Фонд Култура към Община Бургас.



От 24 до 28 август Яхт клуб "Черноморец Бургас" ще бъде домакин на седмицата на кайта в България! От сряда започва Регата "Black Sea Kite Cup 2022" на кайтспота в Бургас и през уикенда ще продължи с Държавното първенство по кайтсърф 2022 – две регати и двойно повече ветроходно забавление!



На Кайт зона "Черноморец Бургас" на Северен плаж очакваме най-добрите кайтисти в България, над 60 състезатели, включително и олимпийски надежди на страната. Организаторът и домакин Яхтклуб "Черноморец Бургас", с неизменната подкрепа на Община Бургас, както и Българска федерация по ветроходство, ще насочат усилията си да покажат, че Бургас има потенциала да бъде кайт център за най-добрите.



Състезанието ще се проведе в дисциплините Foil Race, Foil Free Ride, Course Race, Hang Time.



Ще бъдат връчени награди на всички участници, заели първо, второ и трето място в отделните класове и възрастови групи на проявите, както и ще се излъчат държваните шампиони в отделните дисциплини.



Програмата на кайт регатите на Яхтклуб "Черноморец Бургас" в Бургас:



РЕГАТА BLACK SEA KITE CUP 2022 на ЯК "ЧЕРНОМОРЕЦ БУРГАС"



Сряда 24.08.2022 г.



15:00 - 18:00 - пристигане и заявяване



Четвъртък 25.08.2022г.



10:00 - 11:30 - краен срок за приемане на заявките



11:45 - техническа конференция



12.30 (старт на първа гонка за деня) - гонки FOIL, COURSE RACE, Скокове Hang Time (според силата на вятъра)



Петък 26.08.2022 г.



12.30 (старт на първа гонка за деня) - гонки FOIL, COURSE RACЕ, Скокове Hang Time (според силата на вятъра)



ДЪРЖАВНО ПЪРВЕНСТВО ПО КАЙТСЪРФ 2022



Петък 26.08.2022 г.



12:00 - 17:00 - пристигане и заявяване



Събота 27.08.2022г.



10:00 - 11:30 - краен срок за приемане на заявките



11:45 - техническа конференция



12.30 (старт на първа гонка за деня) - гонки



Неделя 28.08.2022 г.



12.30 (старт на първа гонка за деня) - гонки



*Възможно най-рано след изтичане на протестното време и обработка на резултатите - награждаване на победителите и закриване на регатата (17 ч.).



На 28 морска гара – Бургас ще е домакин на турнир по стрийт баскетбол, който ще се проведе в зоната на паркинга.



Ето програмата на състезанията:



9:00 ч. – 10:00 ч. Регистрация подрастващи.



10:00 ч. – Начало на турнира – подрастващи момчета и момичета.



15:00 ч. – Регистрация – мъже.



15:30 ч. – Начало на мачовете за мъже.



16:00 ч. – Награждаване подрастващи момчета и момичета.



20:30 ч. (ориентировъчно) – Награждаване мъже.