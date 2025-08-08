Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Уилям и Хари с принудителна среща
Автор: Екип Burgas24.bg 09:06Коментари (0)90
©
Принц Уилям и принц Хари ще се изправят един срещу друг на сватбата на братовчед си, а напрежението между тях заплашва да провали събитието, разкрива Radar Online.

И двамата братя планират да присъстват на сватбата на братовчед си Питър Филипс и годеницата му Хариет Спърлинг. Враждуващите принцове обаче не искат да имат нищо общо един с друг и планират да спазват дистанция, особено що се отнася до схемата на сядането.

Враждата все още е активна и сурова“, каза високопоставен източник от двореца пред Роб Шутър, който пише в Substack за предстоящата драма. "Те ясно заявиха: никакви снимки, никакви взаимодействия и абсолютно никакво сядане един до друг“.

Източници съобщиха на Шутър, че екипът на Уилям е настоявал усилено за видно място на церемонията, което да отразява статута му на бъдещ монарх на Великобритания.

Въпреки че Хари остава отчужден от кралското семейство, според съобщенията той все още планира да присъства на сватбата на братовчед си и има свои собствени абсурдни изисквания. Принцът иска да се увери, че има своята високо ценена частна охрана, докато е в Англия, отделно време за пристигане от Уилям и забрана да се появява на сватбени снимки, които включват и брат му.



Още по темата: общо новини по темата: 588
08.08.2025 »
08.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
07.08.2025 »
предишна страница [ 1/98 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Емблематичен филм се завръща с втора част
09:14 / 08.08.2025
5000 лева ще ви струва купонът за Нова година във Велинград
09:05 / 08.08.2025
Представителите на тези зодии ще трябва да поработят за успеха си...
09:02 / 08.08.2025
Самотен баща спечели един милион от лотарията, записа как съобщав...
08:46 / 08.08.2025
Прецакване: Нисък хонорар за Маги Томова
17:34 / 07.08.2025
Супермоделът Хайди Клум: Изхвърлям червеите от организма си!
14:20 / 07.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Август 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Лято 2025
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Хороскоп за деня
Зверство срещу 18-годишно момиче
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: