|Уилям и Хари се сдобряват
Основната причина е в желанията на Хари през последните пет години – в рамките на които той напусна семейството си и дори родната Великобритания. Това дотолкова разедини братята един, че днес мнозина не вярват, че има каквато и да е надежда да поправят отношенията си. Нещо, което е дълбоко разстройващо най-вече за баща им, крал Чарлз, който е принуден да бъде свидетел на подобни семейни разриви.
Ето защо е нужно 41-годишният Хари и 43-годишният Уилям да оставят настрана различията си и да се помирят. Но това, оказва се, съвсем не е основната причина, поради която кралските особи трябва да решат проблемите си веднъж завинаги.
Редица експерти по кралското семейство, са убедени, че Хари и Уилям трябва да намерят път един към друг в името на своите деца.
И двамата принцове са грижовни бащи - Уилям на Джордж (12), Шарлот (10) и Луи (7), а Хари на Арчи (6) и Лилибет (4).
И въпреки че е малко вероятно децата на Уилям и Хари да узнаят подробностите за разрива между двамата братя, това несъмнено ще повлия на тяхното бъдеще. Като близки родственици те биха могли да си помагат и да се подкрепят – вместо почти да не се познават.
Уилям и Хари поддържат изключително топли и близки отношения със собствените си братовчеди и разчитат на тяхната подкрепа. Някой ден и собствените им деца ще се нуждаят от хора, към които да се обърнат при нужда.
Само поради тази причина си струва Уилям и Хари да намерят начин да изгладят отношенията помежду си и да започнат на чисто. Ако не за себе си, то в името на своите деца, пише Daily Express.
