Умиращ от рак живя 40 години, погреба лекарите си
©
По това време лекарите са му прогнозирали, че ще живее не повече от шест месеца, но това не се е случило, пише "Дейли експрес“, цитиран от БГНЕС.
Мораитис решил да се върне в родното си място, остров Икария, известен с дълголетието на жителите си.
Лекарите са поставили мрачната диагноза на мъжа, когато е бил на близо 60 години. Американските специалисти са били убедени, че туморите в тялото му са нелечими.
След това пациентът изоставил ударното лечение и се преместил на остров Икария. След преместването състоянието на Мораитис постепенно се подобрило. Той се върнал към физически труд - отглеждане на зеленчуци и грижа за лозя.
Прекарвал много време с приятели и водил спокоен и подреден начин на живот. Години по-късно решил да се върне в САЩ, за да определи причината за възстановяването си.
При пристигането си Мораитис установил, че лекарите, които му поставили диагнозата, не доживяли да го видят отново.
Тази история е заинтригувала изследователите на дълголетието. Експертът на National Geographic Дан Бютнер изучава феномена "Сини зони“ - местата на планетата, където хората живеят значително по-дълго от средното за света.
Според него Мораитис се излекувал и оцелял благодарение на драстичното намаляване на нивата на стрес и промените в начина на живот.
