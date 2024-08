Уникален концерт предстои в Бургас

© Пригответе се за разтърсване с Touch 'n Go, наелектризиращата поп/рок банда на групата на военновъздушните сили на Съединените щати в Европа (USAFE Band)! Гледайте тяхното енергично шоу с днешни хитове и класически фаворити от 70-те, 80-те и 90-те.



29 август в Морската градина – открита сцена "Охлюва“ - от 19:00 часа.



Концертът е безплатен и ще трае 90 минути.



Touch 'n Go е популярен музикален ансамбъл на Военновъздушните сили на САЩ в Европа. Стилистичният им списък включва най-доброто от рок, кънтри, поп и R&B музиката, покриващи пълния спектър на американската популярна музика. Тези професионални музиканти съчетават талант, ентусиазъм и американски усет, за да направят всяко шоу вълнуващо и уникално.



Създадена през 1976 г., Touch 'n Go развълнува милиони, свирейки в цяла Европа, Скандинавия и Югозападна Азия, осигурявайки подкрепа на войските, както и участвайки в множество публични концерти, фестивали, посолства и военни събития. Техният богат график от турнета се простира музикално и географски, за да донесе звука на Америка на военнослужещите и цивилната публика в чужбина. Изпълненията на Touch 'n Go винаги осигуряват уникално и вълнуващо музикално изживяване, тъй като представляват както новаторството, така и златното минало на американската популярна музика и на нейните Военновъздушни сили.



Изпълненията им ще включват музиката на ‘70-те, ’80-те и ‘90-те години на 20-ти век, като песни на следните известни музиканти:



• Фил Колинс



• Earth, Wind, and Fire



• Ийгълс



• Toto



• Led Zeppelin / Heart



• Пол Саймън



• Сантана



• АББА



• Арета Франклин



• Елвис Пресли



• Нена



• Journey