Успяла българка, с много фенове у нас и по света, празнува днес
Автор: Цвети Христова 08:46Коментари (0)0
© Булфото (архив)
Боряна Калейн празнува рожден ден днес. Тя е родена на 23 август 2000 г. в София. На въпрос откъде идва фамилното им име - отговаря, че нейни предци са произвеждали калцуни, а след това името се изменило в Калейн.

Тя е бивша състезателка по художествена гимнастика. Състезава се предимно индивидуално, но също така има спечелени медали и в ансамбъл. Сребърна олимпийска медалистка от Олимпийските игри в Париж през 2024 г.

Започва да тренира на 6-годишна възраст и участва на младежки първенства от 2008 г.

Боряна е сребърна медалистка от Световното първенство през 2018 г. в отборното класиране заедно с Невяна Владинова и Катрин Тасева. На европейски първенства има сребърен медал в многобоя от първенството във Варна през 2021 г. и 3 бронзови медала от първенството в Баку през 2019 г. – на топка, лента и в отборното класиране. Три пъти е национален шампион на България. На Летните олимпийски игри в Токио през 2021 г. заема пета позиция в индивидуалното състезание.

На 9 декември 2024 година обявява, че прекратява спортната си кариера.

През октомври 2023 г. тя се дипломира в НСА.



