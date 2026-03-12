Увековечиха Ружа Игнатова в минисериал
Поредицата, реализирана през 2026 г. от немската телевизия ZDF, умело смесва игрално кино с архивни кадри от истински събития от живота на Игнатова. Епизодите проследяват възхода, блясъка и мистериозното й изчезване през 2017 г. Поставен е акцент не само върху фактите, но и върху човешките истории зад глобалния скандал. Ружа Игнатова продължава да бъде в списъка на ФБР с най-издирваните бегълци.
Сериалът разкрива една от най-големите финансови измами в историята. В главната роля влиза талантливата немска актриса Нилам Фарук, която пресъздава сложния образ на гениален и безскрупулен манипулатор.
В началото поредицата показва зараждането на амбициозната идея за "криптовалута за масите“ и срещата на Ружа Игнатова с бъдещия й бизнес партньор Себастиан Гринууд (Чарли Петерсън). От първите презентации до грандиозните събития, наподобяващи религиозни събирания, зрителите на NOVA ще станат свидетели на раждането на OneCoin - проект, рекламиран като "убиец на биткойна“, който привлича милиони инвеститори по целия свят.
С напредването на историята успехът прераства в глобална експанзия, луксозни партита и живот без граници. Докато милиарди долари се вливат в схемата, зад кулисите започват първите съмнения за измамата. Започват журналистически разследвания, натискът се засилва, а империята постепенно започва да се пропуква.
"Взимай парите и бягай“ изгражда многопластов разказ за доверието, манипулацията и силата на публичния образ в дигиталната ера.
Сериалът е вдъхновен от реални събития, но не претендира за документална точност при пресъздаването им. Някои имена са умишлено променени от страна на продукцията с цел да бъде запазена репутацията на замесените лица.
