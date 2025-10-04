Уволниха водеща на БНТ без предупреждение

© Фейсбук Водещата на предаването на Българския спортен тотализатор "Спорт тото" по БНТ Марина Кискинова, е била уволнена изненадващо и без предупреждение, научи Plovdiv24.bg. Това съобщи самата актриса в социалните мрежи и публикува прочувствен коментар. Ето как тя се сбогува със зрителите:



"След над 8 години като лице на Български Спортен Тотализатор, раздялата ми с предаването беше всичко друго, но не и достойна.



На последното ми предаване, миналия четвъртък, новото управление на БСТ, без никакво предупреждение, ми връчиха документи за "закриване на щата“.



Не получих шанс да се сбогувам в ефир със зрителите. Не получих шанс да кажа "благодаря“ и да се сбогувам с колегите си.



Не знаех, че това е последното ми шоу.



Никой не беше уведомен за това.



Това беше тежък и шокиращ финал на един дълъг път.



Обичам екипа си и ще пазя спомените от тези години. Благодаря на Део - най-страхотният партньор в ефир и изключителен приятел през всички тези години.



Благодаря на колегите си, които завинаги ще помня - моето второ семейство.



И най-вече - благодаря на вас, зрителите. Вие бяхте моята сила и моята истинска опора през всичките години