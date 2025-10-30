В Бургас предстои концерт, който събужда спомени и вдъхновява
Очарователната Хилда Казасян и нейните изключителни музикални партньори ще поведат публиката на пътешествие из златните страници на българската филмова музика – онези незабравими мелодии от филмите "Любимец 13“, "Козият рог“, "Адаптация“, "Вчера“ и още много други, които продължават да вълнуват поколения зрители.
На сцената заедно с Хилда ще излязат:
• Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов
• Христо Йоцов – барабани
• Живко Петров – пиано
• Димитър Карамфилов – контрабас
• Михаил Йосифов – тромпет
Специални гости: легендарните Теодосий Спасов и Васил Петров
Визуалната магия на спектакъла е дело на Васил Къркеланов, а впечатляващите нови аранжименти са създадени от Живко Петров и Христо Йоцов, които вдъхват нов живот на обичаните филмови теми.
"Да послушаме кино“ е повече от концерт – това е емоционално пътуване през времето, което съчетава носталгия, джаз и чистото удоволствие от живата музика.
