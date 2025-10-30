Клуб "Модерен театър“ – Бургас ще посрещне един от най-вълнуващите музикални проекти на последните години – "Да послушаме кино“ на Плевенската филхармония, носител на престижната награда "Кристална лира“ (2021).Очарователната Хилда Казасян и нейните изключителни музикални партньори ще поведат публиката на пътешествие из златните страници на българската филмова музика – онези незабравими мелодии от филмите "Любимец 13“, "Козият рог“, "Адаптация“, "Вчера“ и още много други, които продължават да вълнуват поколения зрители.На сцената заедно с Хилда ще излязат:• Плевенска филхармония с диригент Борислав Йоцов• Христо Йоцов – барабани• Живко Петров – пиано• Димитър Карамфилов – контрабас• Михаил Йосифов – тромпетСпециални гости: легендарните Теодосий Спасов и Васил ПетровВизуалната магия на спектакъла е дело на Васил Къркеланов, а впечатляващите нови аранжименти са създадени от Живко Петров и Христо Йоцов, които вдъхват нов живот на обичаните филмови теми."Да послушаме кино“ е повече от концерт – това е емоционално пътуване през времето, което съчетава носталгия, джаз и чистото удоволствие от живата музика.