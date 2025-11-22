В рамките на кампанията "Черен петък": Мъжете пазаруват повече от жените
© Фокус
Клиентите купуват средно по четири продукта и масово предпочитат доставката до автомат, вместо с куриер.
Платформата за пазаруване отчита още 11,7% повече посещения тази година и 7% по-висока средна стойност на поръчките.
Най-много за онлайн покупки харчат в Ямбол, Кърджали и Смолян. Следват София и Хасково. Според голяма онлайн платформа за продажби Ямбол е градът с най-висока средна стойност на поръчки в страната.
Според проучване на bTV месец преди коледните празници пазаруват предимно мъжете. Освен намаления и промоционални оферти обаче Черният петък крие и капани, предупреждават експертите.
"Когато видите гръмко намаление, нереално намаление или някакви други условия, които са нереални, това е сигнал обикновено за измама. Не е задължително да е измама, но е сигнал. Вместо да се радваме - ура, попаднах на 60 или 90% намаление, аз трябва да си кажа - абе, защо е толкова голямо намалението“, каза д-р Богомил Николов, изпълнителен директор на Българска национална асоциация "Активни потребители“.
Има и парадокси - жена сигнализира за скандална подмяна, при която вместо поръчаните скъпи и маркови обувки, куриерът ѝ носи парче дърво. За късмет не е измама и следват извинения и връщане на парите.
