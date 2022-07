В този курорт бургерът струва 30 евро, а кенчето с Кока-Кола - 13 евро

© На този остров бургер в крайбрежен ресторант струва 30 евро. Голям шезлонг в луксозен плажен бар може да струва 500 евро през август. А една маса във "ВИП“ нощен клуб може да достигне хиляди евро.



Въпреки че Испания обикновено се смята за дестинация за пътуване на разумни цени, испанският остров Ибиса отдавна е известен като запазено място за хайлайфа.



"Цената е глупава“, каза Бен Пундол, консултант по луксозни хотели и дългогодишен посетител на Ибиса, цитиран от CNBC.



"След 23 години в Ню Йорк, мога да ги сравня само с Хемптънс в разгара на сезона.“



"Ибиса е много скъпа, винаги е била много скъпа“, каза той. "Но хората са готови да плащат.“



Нарастващи цени



Докато хипитата са привлечени от Ибиса заради слуховете за нейните "магнетични“ вибрации през 60-те години, през 80-те островът става популярен сред хайлайфа, когато британецът Тони Пайк отваря хотел Pikes, сега известен като Pikes Ibiza. Още от 1980 г. 500-годишното имение, след луксозно реновиране, се превръща в убежище за парти.



Богатите и известни приятели на Пайк, като Фреди Меркюри, Джордж Майкъл и Кайли Миноуг, отсядат в хотела и това успява да напълни стаите до пълния им капацитет.



През 80-те години на миналия век се появяват и клубове като Amnesia, Space (сега дом на Hi Ibiza) и Pacha, като в последния в момента едно кенче с Coca-Cola струва 13 евро. Оттогава са отворени още клубове, включително Ushuaia, който беше обявен за третия най-добър клуб в света през 2019 г. от Международната асоциация за нощен живот.



Ресторантите, клубовете, ваканционните жилища под наем и таксита са повишили значително цените тази година, казва Пундоле.



"Това е остров, посещенията тук са сезонни, хотелите и ресторантите компенсират две години пропуснати приходи, има проблеми с веригата за доставки и задържаното търсене е огромно“, казва той, цитиран от Businessnovinite.bg.



Всъщност броят на туристите, посетили Балеарските острови, е нараснал с 300% на годишна база през май, според Националния статистически институт на Испания.



Репутацията на Ибиса като луксозна дестинация се е развила в продължение на няколко десетилетия, каза Каролин Адисън, ръководител на продуктите в специалиста по луксозни пътувания Black Tomato.



Пътуване с шест нощувки, организирано от Black Tomato, започва от около 7260 евро на човек, включващо настаняване, закуска и еднодневен престой частна яхта (цената не включва полети).



Six Senses Ibiza е популярна сред клиентите на Black Tomato, каза Адисън. Луксозният хотел обяви, че отваря още 19 частни резиденции и две "имения“ през юни.



Именията струват около 16 000 евро на вечер през лятото, според уебсайта на хотела. Гостите имат достъп до СПА център, детски клуб и ежедневни дейности като каране на каяк и скокове от скали. Всеки гост има назначен т.нар. "Създател на изживявания“ Това е служител, който може да организира влизане в нощен клуб или разходки с лодка, според хотела и желанията натуристите.



Също така новост в Six Senses тази година е Beach Caves, място с ресторант, място за музика на живо, звукозаписно студио и шест апартамента с много големи легла, близо до град Портинаткс на северния бряг на Ибиса. Апартаментите в бохемски стил в Beach Caves започват от 1565 евро на вечер през лятото.



Тази година групата за луксозни хотели Mandarin Oriental пое управлението на Tagomago, частен остров край източното крайбрежие на Ибиса. Целият остров може да се наеме за около 30 000 евро на вечер през високия сезон, което включва частна вила, готвач, портиер, иконом, домакин на вилата и капитан на яхта, според пакета, който госта избере.



Изисквания за лукс



Запитан защо Ибиса е толкова скъпа, Лука Финарди, оперативен директор на Mandarin Oriental Exclusive Homes, казва, че островът е популярен сред луксозните туристи, които искат комбинация от "красива природа, висококачествени ресторанти и барове, шикозно пазаруване и оживен нощен живот“.



"Също така предлага прекрасни зони, където гостите могат да намерят тихи кътчета, за да избягат от тълпите“, каза той. "Това дава стойност за парите на хората, които търсят тези преживявания.“



Според В A.M.A Selections, сайт за резервации на луксозни жилища, който стартира през юни, средната цена на 10-дневен престой във вила на Ибиса е около 26 500 евро, според съоснователя Мариек Анселме. Повечето клиенти добавят услуги като частни кино изживявания – които започват от 500 евро на прожекция – както и частни готвачи, класове по йога и спа лечения.