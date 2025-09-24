В уроците по дигитална безопасност няма оценки – там изпитът е през целия живот

© Ирина Станчева от ОУ "П. Р. Славейков“ в Ямбол разказва как разговорите в класната стая могат да подготвят децата за онлайн заплахите



"Изпитът по онлайн знания е през целия живот“, казва учителката по математика от ямболското основно училище "П. Р. Славейков“ Ирина Станчева. Според нея придобиването на опит в дигиталното пространство е динамичен процес – не само при подрастващите, но и при възрастните. "Затова е особено важно за нас, учителите, да сме "в час“ с рисковете онлайн и да сме добри събеседници на децата“, допълва още тя.



В скорошна анкета по темата, проведена сред близо 400 български учители в начален и прогимназиален етап от цялата страна, почти 1/3 от тях посочват, че имат нужда от допълнителни ресурси, за да обучават децата за дигиталната безопасност.



Ето защо Ирина се включва в програмата "Безопасен интернет“, която се реализира от издателство "Клет България“ в партньорство с Yettel и Националния център за безопасен интернет. Инициативата осигурява на учителите безплатни материали под формата на разработени уроци за използване в клас и уебинари по темата дигитална безопасност, достъпни в образователната платформа на издателството - iZZI.



В специалната секция са създадени интерактивни уроци за ученици от 1. до 7. клас, които включват теми като разпознаване на вредно онлайн съдържание, "нетикет“ или правила за поведение в интернет, баланс между времето онлайн и офлайн, тормоз в училище и в интернет, безопасност в социалните медии и общуване с непознати в мрежата.



Според Ирина Станчева учениците имат още какво да научат за опасностите в интернет и начините да се справят с тях. "Децата имат добри познания за работа в интернет пространството, но нямат изградено критично мислене. Имат нужда от по-висока степен на информираност, за да могат да се предпазват по-добре“, казва тя.



Децата често попадат на неподходящо съдържание в мрежата



Най-сериозните онлайн опасности пред подрастващите днес според нея са свързани с широкото разпространение на мобилни и други игри, в които дебнат фишинг измами, включително с неправомерно теглене на парични суми, както и подражаването на екстремни предизвикателства в социалните мрежи. Децата често попадат на неподходящо съдържание в мрежата, на фалшиви профили или са изложени на онлайн тормоз както от непознати, така и от техни съученици и невинаги знаят как да постъпят, а това ги прави уязвими.



Необходимостта от допълнително обучение по онлайн безопасност Ирина Станчева осъзнава многократно по време на часовете си, докато учениците ѝ разказват различни опасни ситуации, в които са изпадали в дигиталния свят. Едно от момчетата споделя за платена голяма сума на сметката на телефона си при измама с видео игра. Негова съученичка събира смелост да разкаже за хакнатия си профил и за последствията, които е имала след това. Разговорите продължават и Ирина разбира колко актуална тема е за тях това и колко пряко ги засяга в ежедневието.



Затова, когато научава за програмата "Безопасен интернет“ и тематичните уроци в нея, вече знае, че те ще са полезни за учениците. Макар и да са в 7. клас, заедно преминават през всички материали, включително тези, подготвени за предходните класове – 5. и 6. клас, за да няма пропуски. "Мотивира ме желанието да разгледаме и дискутираме заедно подготвените материали и по този начин да помогнем на учениците да бъдат по-критични и осъзнати към своето поведение и към поведението на околните, насочено към тях“, споделя тя.



Децата от своя страна се забавляват докато учат, демонстрират, че съдържанието за тях е интересно и полезно. "Учениците се чувстват свободни да дискутират и да споделят, още повече когато знаят, че за това няма да им бъде поставена оценка и няма да има тестово изпитване след това“, шегува се Ирина и добавя, че те са наясно, че "изпитът“ ще бъде през целия им живот и затова трябва да трупат знания. Тя също успява да научи от тях много нови неща в процеса на обучение – показват ѝ различни приложения, платформи и видео игри, които те използват и харесват, което прави уроците по-пълноценни като подобрява връзката между ученици и учители и така за всички уроците са интересни и полезни.



Обучението по онлайн безопасност е важно не само за децата



Материалите, които Ирина използва по програмата "Безопасен интернет“, тя намира за добре структурирани и споделя, че ефективно ѝ подпомагат за провеждането на интерактивни часове по темата с класа, който ръководи. Учениците показват засилен интерес към работата по групи, разглежданите казуси и възникналите дискусии. Всички те научават как и в какви ситуации могат да използват горещата и консултативната линия на Центъра за безопасен интернет. Затова според нея обучението по онлайн безопасност е от голяма полза за тях. "Добре е децата да изградят умения за безопасно сърфиране в интернет, за докладване и блокиране на недоброжелатели, както и за документиране на доказателствата за това. Това ще им помогне да си изградят и по-добри стратегии за справяне с онлайн опасностите“, уверена е Ирина Станчева.



Особено важно в процеса според нея е сътрудничеството с родителите, с които тя винаги търси връзка по всяка важна тема и насърчава и децата да го правят. "Много често разговарях с учениците за това, че трябва да споделят и обсъждат всичко и с родителите си или с доверен за тях възрастен, да не се притесняват да ги информират, ако някой или нещо ги притеснява в интернет пространството“, споделя тя. Учителката провежда отделна тематична родителска среща, посветена на дигиталната безопасност, както и засяга темата в планираните през учебната година други родителски срещи – говори за профилите на децата в различни платформи и това как да ги защитят и предпазят от недоброжелатели, за измамите във видео игрите, за онлайн тормоза.



Програмата "Безопасен интернет“ е част от дългогодишната инициатива на Yettel "Безопасен интернет и развитие на дигиталните умения“, част от цялостната политика на телекома за дигитално приобщаване. За изминалата 2024 г. тематичните уроци от програмата се радват на изключително голям интерес както от учителите, така и от учениците и само за няколко месеца са обучени над 26 000 деца и младежи.



Тази есен, през новата учебна година предстои надграждане с нови уроци за 8., 9. и 10. клас. Те ще включват теми, свързани с поведението на тийнейджърите в онлайн среда – разпознаване на фалшиво и манипулативно съдържание, онлайн флиртове и разговори с непознати. Новите материали ще бъдат представени пред учителите на уебинари на 25 септември и 8 октомври.