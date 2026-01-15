Едно от най-красивите водещи на bTV и станали майки почти по едно и също време, решиха да разходят бебетата почти по едно и също време.Натали Трифонова публикува снимка, на която се вижда, че е с други две известни майки: жената на Маестрото - новинарката Виктория Готева-Димитрова и водещата от конкурентната на Нова телевизия Анна-Мария Конова."Mamacitas", написа водещата на CoolT и прогнозата за времето.