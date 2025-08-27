Новини
"ВОДА" ще представи нестандартна инсталация и интересна изложба
Автор: Екип Burgas24.bg 17:00
©
Осмото издание на фестивала отново ще разчупи представите за изкуство и ще зарадва бургаската публика с нестандартни събития и инсталации. Програмата на "ВОДА 2025“ ще се развива в три последователни месеца – септември, октомври и ноември.

През септември фестивалът представя две събития с възможност за включване на зрителите: интерактивната инсталация и спектакъл “Нестабилна земя" на хореографката Силвия Чернева и изложбата “От Белия Дунав до Черно море" на унгарската визуална артистка Регина Шарвари.

Програма Септември 

1 септември 2025 г.

18:00 ч. – "Трима мъже на нестабилна земя“ – спектакъл-инсталация на Силвия Чернева, площад "Тройката“ (зад паметника на Альоша)

1 – 4 септември 2025 г.

18.00 – 20.00 - Интерактивна инсталация "Нестабилна земя“ с възможност за участие на публиката, площад "Тройката“ (зад паметника на Альоша)

“Нестабилна земя" е  намеса в градската среда, която привлича внимание върху играта и движението като нужда и право на всички в общността. Върху терен от меко люлеещи се, звънтящи дъски, появяващи се временно в различни кътчета на града, проектът предлага танцово представление, отворени импровизационни и движенчески сесии, както и серия от лекции и дискусии на тема пространствата за игра в града.

През целия период инсталацията ще бъде достъпна за свободна игра, а специални сесии за деца и възрастни ще изследват нейните ритъм, движение и творчески възможности.

Тя ще бъде разположена на площад "Тройката“ до 4 септември с отворен достъп за публика. Всеки ден от 18:00 до 20:00 ч. посетителите ще могат да се срещнат с хореографа Силвия Чернева и танцьора Дани Кърнс и да се включат в играта с платформата.

Танцово представление “Трима мъже на нестабилна земя" 

Какво е да си мъж? Къде се корени нуждата от стабилност? С какво се налага да я заменим, когато липсата на контрол и неочакваната ни взаимосвързаност се окажат

единствените константи? Режисьор и хореограф на представлението е Силвия

Чернева, а музикалното оформление е изцяло създадено от звуците на инсталацията, проектирани от Александър Евтимов-Шаманчето и Александър Даниел. Участват Братан Братанов, Дани Кърнс и Велизар Груев, които преплитат в поредица фантастични сцени внезапна композиция, съвременни движенчески техники и приказни мотиви.

 

2 – 6 септември 2025 г.

"От Белия Дунав до Черно море“ – изложба на Регина Сарвари (Унгария), НЧ "Асен Златаров“.

Откриване: 2 септември, 18:00 часа.

Изложбата съчетава пърформанс, медийна документация и материални доказателства, за да привлече внимание към замърсяването на Дунав и Черно море и да повиши осведомеността за екологичните щети, които засягат водите на Унгария и България. 

Регина Шарвари е визуална артистка от Дунауйварош, Унгария. Нейното творчество е вдъхновено от историята, културата и архитектурата на родния ѝ град и обхваща разнообразни медии и техники – фотография, пърформанс, инсталация и бродерия. През 2024 г. завършва специалност "Медийни изкуства“ в Унгарския университет по изящни изкуства в Будапеща.

Изложбата се осъществява с партньорството на Унгарски културен институт "Лист“ – София.

През Октомври Фестивал за съвременни изкуства ВОДА 2025 ще изненада бургаската публика с атрактивното си издание в Дупката на площад “Тройката"! Мотото на изданието е “В сърцето на града"

Програмата ще представи инсталации и пърформанси от български и международни автори: Абел Корински/Германия, Адриан Манулеску /Румъния, Давид Шомло/Унгария, Колектив Scenocosme, Франция, Дария Пугачова/Украйна, Регина Шарвари/Унгария, Силвия Чернева/България, Венелин Шурелов/България, Театър на сетивата-София/България, Анатоли Ванчев/България, Николай Матев/България, Христина Дечева/България и др.

Датите за октомврийското издание са 5 -8 октомври, 2025 г. 

Подробна програма ще бъде обявена скоро!

Фестивал "ВОДА“ се организира от Сдружение ТАНЦ БГ в партньорство с Община Бургас и с финансовата подкрепа на Община Бургас, Министерство на културата и Институт Лист – Унгарски културен институт София. 

Партньори на фестивала: БНР-Бургас, НЧ “Асен Златаров", Списание ВИЖ!

Събитието подкрепя кандидатурата на Бургас за Европейска столица на културата 2032.

Фотографии “Нестабилна земя" – Никола Гюлмезов

Фотографии “От Белия Дунав до Черно море" - Институт Лист – Унгарски културен институт София.








