ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|"Вайбър" добавя нова функция
Viber Пазар заменя досегашната секция Акценти (Explore) и предлага три удобни начина за откриване на локални бизнеси: чрез персонализирани предложения, търсене на конкретен бизнес или разглеждане на различни категории. Потребителите могат да разглеждат бизнес акаунти, каталози с продукти и услуги и да изпращат съобщения директно до бизнесите, без да виждат телефонния им номер.
Новата функция позволява споделяне на точното местоположение, за да се показват най-близките бизнеси. Ако потребителят предпочита да не споделя локацията си, предложенията се генерират въз основа на приблизителното местоположение. Докато се движат из страната, потребителите ще виждат актуализирани предложения с най-подходящите и близки бизнеси.
Viber Пазар има за цел да подкрепи малките и микро бизнеси, като скъси дистанцията между тях и клиентите и оптимизира комуникацията в приложението. Според проучване на Европейската комисия от 2023 г., 82% от европейците смятат, че подкрепата на местните бизнеси има положително въздействие върху общността, а повече от половината пазаруват локално поне веднъж месечно. Въпреки това, много малки бизнеси намират за трудно да бъдат забелязани онлайн (56%) и да откриват нови клиенти (60%). Viber Пазар цели да улесни този процес.
"Малките и микро бизнеси са сърцето на всяка икономика, но често не получават вниманието, което заслужават“, коментира Ритеш Шах, генерален мениджър "Финтех“ и вицепрезидент на Бизнес Решения в Rakuten Viber. "Viber Пазар ще улесни хората да намират, подкрепят и да се свързват с локални бизнеси. Това е важна стъпка към нашата мисия да станем супер приложение.“
Функцията ще бъде напълно достъпна за всички потребители в България през следващите седмици, предлагайки динамично и интерактивно място за откриване на продукти и услуги. С всеки ден се присъединяват нови бизнеси чрез безплатните Бизнес Акаунти, а в бъдеще се очакват и нови инструменти за разширяване на възможностите на Viber Пазар.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Той открадна сърцето на Дженифър Анистън, а тя не го крие
12:58 / 09.09.2025
Отнеха отличие на Том Ханкс
12:30 / 09.09.2025
Истината за връзка им излезе наяве
11:59 / 09.09.2025
Хванаха Боби Манекена в измама
10:17 / 09.09.2025
Гринго на Софка с нова любов, доста по-млада от него
10:04 / 09.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Нанси Карабойчева напуска България
17:19 / 07.09.2025
Фрапираща трансформация с цели 27 кг надолу
09:02 / 07.09.2025
Азис: Дойде и ме удари пред всички
10:32 / 07.09.2025
Благой Георгиев със специален жест към единствената си дъщеря
12:23 / 07.09.2025
Ергенка си намери ерген
17:20 / 07.09.2025
Можеше да е на 60, но остана завинаги на 45!
21:35 / 07.09.2025
Софи Маринова със скъп подарък от "Мисис Баба"
09:01 / 07.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета