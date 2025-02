Ваксина показва обещаващи резултати при пациенти с рак на бъбрека

© Персонализирана противотуморна ваксина показва обещаващи резултати срещу светлоклетъчен бъбречноклетъчен карцином в напреднал стадий, съобщават изследователи от Института за ракови заболявания Dana-Farber в Бостън, САЩ.



Ваксините са приложени след операция за отстраняване на тумора и са предназначени да обучат имунната система на тялото да разпознава и елиминира всички туморни клетки. Установено е, че всички девет пациенти лекувани за форма на рак на бъбреците са генерирали успешен противораков имунен отговор след започване на ваксината.



"Това проучване е резултат от тясно партньорство между нашия екип NeoVax, нашите колеги от Broad Institute на Масачузетския технологичен институт и Харвард и колегите ни от Lank Center for Genitourinary Cancer в Dana-Farber“, казва Катрин Ву, ръководител на отдела за трансплантация на стволови клетки и клетъчни терапии в Dana-Farber и член на института в Broad, който разработи технологията за ваксина NeoVax, използвана за създаване на персонализирани ваксини срещу рак за това изпитване. "Развълнувани сме да съобщим за тези резултати.“



Стандартното лечение за пациенти в трети и четвърти стадий на светлоклетъчен бъбречноклетъчен карцином – най-разпространената форма на рак на бъбрека – е операция за отстраняване на тумора. Хирургичната интервенция може да бъде последвана от имунотерапия с пембролизумаб (инхибитор на имунната контролна точка), предизвикващ имунен отговор, който намалява риска от повторна поява на рака. Въпреки това при около две трети от пациентите е възможен рецидив, като опциите за лечение са ограничени.



"Пациентите с рак на бъбреците в трети и четвърти стадий са изложени на висок риск от рецидив.“, споделя Тони Шуейри, директор на Lank Center for Genitourinary Cancer към Института за ракови заболявания Dana-Farber. "Инструментите, с които разполагаме, за да намалим този риск, не са перфектни и ние безмилостно търсим по-добри.“



По време на клиничното изпитване екипът прилага персонализирана противотуморна ваксина на девет пациенти със светлоклетъчен бъбречноклетъчен карцином в трети и четвърти стадий. Препаратът е използван след извършване на операция за премахване на тумора. Петима от пациентите са подложени също на имунотерапия с ипилимумаб.



Приложените ваксини са специално разработени да разпознават рака на отделните пациенти, като за целта е използвана туморна тъкан, отстранена по време на операцията. Екипът извлича молекулярни характеристики от туморните клетки, които ги различават от здравите. Тези характеристики, наречени неоантигени, представляват малки фрагменти от мутантни протеини, генерирани от туморните клетки в резултат на специфични промени.



Екипът използва прогнозни алгоритми, за да определи кои неоантигени да включи във ваксината въз основа на вероятността им да предизвикат имунен отговор. След като е разработен, персонализираният препарат се прилага на конкретния пациент в серия от първоначални дози, последвани от две реваксинации.



"Този подход е наистина различен от досегашните опити за разработване на ваксина за рак на бъбрека.“, споделя Дейвид Браун, онколог и учен в Раковия център и Медицинското училище на Университета "Йейл“. "Ние избираме цели, които са уникални за рака и се различават от всяка нормална част от тялото, така че имунната система да бъде ефективно насочена към рака. Вярваме, че нашата работа може да формира основа за разработването на неоантигенни ваксини за рак на бъбрека.“



Чрез поредица от анализи екипът установява, че ваксината предизвиква имунен отговор в рамките на три седмици. Броят на индуцираните от ваксината Т-клетки се увеличава средно 166 пъти, като нивата им остават високи до три години. Проучванията in vitro също показват, че индуцираните Т-клетки са активни срещу туморните клетки на пациента.



"Наблюдавахме бърза, значителна и трайна експанзия на нови Т-клетъчни клонове, свързани с ваксината.“, коментира Патрик От, директор на Центъра за противоракови ваксини на Института за ракови заболявания Dana-Farber. "Тези резултати подкрепят възможността за разработване на персонализирана неоантигенна ваксина с по-ниско мутационно натоварване и са изключително окуражаващи.“



По време на проучването са регистрирани локални реакции на мястото на инжектиране, както и наличието на грипоподобни симптоми при част от пациентите, но не са докладвани по-сериозни странични ефекти от ваксината. Също така до момента на прекъсване на проследяването не е наблюдаван рецидив при нито един от пациентите.



Изследователите са категорични, че са необходими клинични изпитвания с по-голям брой пациенти, за да се потвърди ефективността на ваксината и да се изследва пълният й потенциал. Текущо многоцентрово международно рандомизирано проучване използва подобна персонализирана ваксина срещу рак, която ще се прилага в комбинация с пембролизумаб.