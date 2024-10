Валери Милев: Ако предразположиш публиката, може да преодолееш нейните предразсъдъци

© Фокус Да снимаш филми и видеоклипове е работа, в процеса на която един режисьор изгражда себе си и стилистиката си. Слагам винаги нещо мое – хумор, екшън и хорър, и това е начинът да намеря оправдание пред себе си и да ми е интересно. Трябва си нещо мое, което да ме забавлява. Може би съм ги правил тези неща повече самоцелно, докато съм търсил себе си, но в един момент то започва да става вече абсолютно неволно и постепенно се превръща в стил. Това сподели в предаването "Сториборд“ на радио "Фокус“ с водещ Благой Д. Иванов режисьорът Валери Милев, автор на клипове, на късометражни, а също и на пълнометражни продукции, сред които са шестата част на слашъра "Погрешен завой“ и втората част на Kill Em All с участието на Жан-Клод Ван Дам.



Режисьорът разкри, че негови учители и хора, от които се вдъхновява, са режисьори, като Джордж А. Ромеро, Сам Рейми, Лучо Фулчи, Питър Джаксън, Робърт Родригес, но и редица други, като определя себе си като човек, който не се ограничава и може да "краде“ занаят отвсякъде. В постапокалиптичния Bullets for Justice обаче ясно проличава свойствения му стил, като за това заглавие споделя, че не го е мислил предварително, а съвсем естествено се е получила суперкървава и брутална пародия в стил "Милев“. "Това е проект, който направихме с един приятел от Казахстан, все едно си го направихме за двамата и евентуално ако на някой друг му хареса. Оказва се, че има още двайсет човека в света, които го харесват, но пък така го харесват, че са като за двеста хиляди,“ каза той и добави, че когато не търсиш комерсиален успех, когато правиш нещо творческо за себе си, се получава култов филм.







По думите му хората имат предразсъдък към жанра на ужаса, но същевременно хората са много инертни и "в момента, в който ги предразположиш, че това е смешно и това е наужким, това не е истина, може да пробуташ какво ли не. Може да пробуташ ужасяващи неща“. Режисьорът разказа също, че има различен подход за различните видове продукции, в които участва. "Тая рамка, в която аз съм заключен, е винаги леко минималистична при снимането на различните филми. Трябва да се настроиш по различен начин. Но аз ги мисля нещата предварително. Каквито и да са проектите, колкото и да са малки, все пак горе-долу концептуално ги премислям, виждам все пак с какви хора се замесвам, виждам каква е референцията, какъв филм те искат да изкарат. Винаги работя по някакъв модел, който вече е зададен. И ясно е, че във филм с Ван Дам няма как да има много прерязвания на гърла,“ каза той и допълни, че за него е важно да има добър сценарий, който да дава естетика и художественост.







Относно бъдещите си творчески планове Валери Милев обясни, че има желание да направи ремейк на собствения си Bullets for Justice, като за целта има вече преработен сценарий и ще търси финансиране за реализацията на проекта. "Идеята грабна доста хора и би могло да стане нещо по-сериозно.“ За най-новия си филм Kill Em All 2 пък режисьорът сподели, че било изключително трудно да се заснеме екшън само за 19 дни, но пък вече планират следващ проект заедно с актьора Жан-Клод Ван Дам, снимките за който ще започнат през януари.