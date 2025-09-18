ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Ванга е направила предсказание за Трета световна война, идва съвсем скоро
Българската пророчица Баба Ванга е предсказала някои от най-известните събития в света, смъртта на принцеса Даяна, атаките от 11 септември, потъването на подводницата "Курск“ и дори избухването на пандемията от COVID-19.
Според Daily Star, Ванга вещае война, избухваща в Европа тази година , отбелязвайки началото на "падението на човечеството“. Твърди се, че тя е предупредила: "През пролетта ще започне война на Изток и ще има трета световна война. Война на Изток, която ще унищожи Запада“ и е твърдяла, че Владимир Путин ще стане "господар на света“, а Европа ще бъде сведена до "пустош“. Съобщава се също, че е предсказала: " Русия не само ще оцелее, но и ще доминира света“.
Но за следващата година тя предупреждава, че още повече ужас може да ни сполети.
Едно от първите предсказания на Ванга за 2026 г. е за няколко последователни катастрофални природни бедствия. Тя казва, че те ще ни ударят бързо и силно.
Според пророчеството, земетресения, вулканични изригвания и екстремни климатични промени биха могли да унищожат части от света.
Тя също така твърди, че около 7-8% от земната суша може да бъде засегната. Това означава, че екосистемите и жизненоважна инфраструктура могат да бъдат разрушени.
Може би най-тревожното е, че тя предсказа, че 2026 г. ще бъде годината, в която Третата световна война наистина ще започне. Според медият, Ванга предсказа, че нарастващото напрежение между световните сили ще ескалира и че съществува потенциал за война между Китай и Тайван и пряка конфронтация между Русия и САЩ.
Технологиите също не са безопасни, според Баба, който твърди, че 2026 г. може да отбележи голяма промяна, при която напредъкът на изкуствения интелект ще доминира над човечеството. Казано по-просто, роботите ще завладеят работата, взаимоотношенията и живота ни.
И за да завърши една богата на събития година, Ванга предсказва, че първият контакт с извънземни ще се осъществи през ноември 2026 г. Нейното пророчество говори за огромен космически кораб, навлизащ в земната атмосфера. По нейните думи, корабът ще се свърже с нас през ноември следващата година, пише Daily Star.
Коментари (0)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Не яжте домати с краставици!
15:40 / 18.09.2025
Мира Радева: Щяха да се родят децата и той нямаше да каже. Искаше...
15:54 / 18.09.2025
Тропически плод - в помощ в битката с рака на черния дроб
13:39 / 18.09.2025
Абсолютни легенди идват в България!
13:32 / 18.09.2025
Макрон ще представи доказателства в съда, че съпругата му е жена
11:40 / 18.09.2025
"Епопея на забравените" оживява на сцената на ДТ "Адриана Будевск...
10:33 / 18.09.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Сашо Кадиев и Деси Стоянова отново заедно
12:58 / 17.09.2025
Билетът за градския транспорт в Бургас поскъпва
14:41 / 17.09.2025
Вижте видео от екшъна в Морската градина на Бургас!
16:44 / 17.09.2025
Изправен ли е и Бургас пред водна криза?
14:38 / 17.09.2025
Област в Бургас е обявена за защитена територия
19:22 / 17.09.2025
Нови правила за всички, които приготвят домашна ракия и вино
10:26 / 16.09.2025
Служителите на летището в Бургас излизат на протест
09:46 / 16.09.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета