През последните месеци Ваня Щерева направи нещо, за което мнозина само говорят. Тя свали близо 10 килограма с редовни тренировки. Певицата и писателка не крие, че промяната е резултат не от магически режими, а от постоянство и доста откази. Новата и визия веднага бе забелязана, а комплиментите не закъсняха.Както обаче самата тя признава, най-трудната част тепърва пред стои. Всички знаем, че коледните празници са истинско минно поле за всеки хранителен режим.Дебнат от всяка чиния, а "само сите са отрупани, изкушенията едно парче" рядко остава само едно. Точно затова Ваня е нащрек. Тя се опасява да не сгафи и да не се ошишка отново. След толкова усилия мисълта да върне старите килограми изобщо не й е по вкуса.Щерева признава, че се опитва да подхожда разумно без крайни лишения, но и без безконтролно ядене, пише Уикенд.