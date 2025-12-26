Ваня Щерева сподели как отслабна с 10 кг
Както обаче самата тя признава, най-трудната част тепърва пред стои. Всички знаем, че коледните празници са истинско минно поле за всеки хранителен режим.
Дебнат от всяка чиния, а "само сите са отрупани, изкушенията едно парче" рядко остава само едно. Точно затова Ваня е нащрек. Тя се опасява да не сгафи и да не се ошишка отново. След толкова усилия мисълта да върне старите килограми изобщо не й е по вкуса.
Щерева признава, че се опитва да подхожда разумно без крайни лишения, но и без безконтролно ядене, пише Уикенд.
