Ваньо Алексиев превозва супер луксозното си возило по доста специален начин
©
За двуместния роудстър родният милионер се е изръсил близо 8 милиона долара при базова цена на автомобила от млн., тъй като са включени доста допълнителни екстри и персонализация.
От модела са произведени само 99 бройки, като всички са изкупени предварително и поради огромния интерес някои от тях са на пазара за препродажба на цени до 8,5 милиона евро.
Известно е, че Ваньо Алексиев не се скъпи, щом става дума за коли и обича да парадира с възможностите си. Неслучайно извозването на хипер рядкото Bigatti до дома му бе заснето в специално рекламно видео, което обикаля автофорумите под заглавие: "Първото Bugatti Mistral е в България“.
По-запознатите веднага разпознаха имението на транспортния бос, а днес самият той се похвали с кадър пред луксозното возило.
В колата ще има място само за половинката му Валерия Георгиева, макар че имайки предвид състоянието на родните пътища, подозираме, че Bugatti-то никога няма да излезе от гаража на милионера.
Според запознати Ваньо далеч не е закупил автомобила, за да го троши из софийските дупки, а с цел инвестиция – редкият модел с годините ще става все по-скъп, пише Intrigi.bg.
Още по темата
/
Още от категорията
/
Страхът от интелигентните очила, стана причина за създаването на ново приложение, което открива "шпионите"
26.02
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
Този нисковъглехидратен зеленчук става за супа, гарнитура, дори т...
22:14 / 26.02.2026
Захари Бахаров отново влиза в затвора
16:17 / 26.02.2026
Мария Цънцарова обяви своето завръщане
16:00 / 26.02.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.