Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Васко Кеца с рожден ден в тесен приятелски кръг в луксозно имение
Автор: Екип Burgas24.bg 23:09 / 10.09.2025Коментари (0)147
©
На 3 септември българската естрада отбеляза важна дата – 75-ия рожден ден на Васил Найденов. И както винаги, когато става дума за Васко Кеца, любовта и уважението към него преляха отвсякъде. Маргарита Хранова, братя Аргирови, Христо Стоичков, Тони Димитрова и още куп звезди се надпреварваха публично да му честитят празника, превръщайки социалните мрежи в своеобразна стена от любовни писма към един от най-емблематичните гласове на страната.

И въпреки всичките тези овации самият рожденик предпочете скромното пред показното. Вместо бенефис, галаконцерт или пищно събиране Найденов избра да отбележи юбилея си в много тесен кръг. В компанията на импресарио №1 Ивайло Манолов и най-близките си приятели той празнува в луксозното имение край София на милионерско семейство, с което е заедно на всеки възможен повод.

Менюто, разбира се, не беше скромно. Васко почерпи с торта от белгийски бял шоколад, маскарпоне и горски плодове, а наздравиците се вдигаха със скъпа водка в златна бутилка. Парти в истински "кецов“ стил – без излишни светлини и прожектори, но със задължителната класа. Задушевната вечер продължила до малките часове на нощта, като самият юбиляр не се сдържал и изпял няколко свои парчета за гостите.

И все пак феновете не крият недоумението си – защо Васко Кеца, който от десетилетия пълни зали и стадиони, този път е посрещнал юбилея си толкова интимно? Защо няма грандиозен концерт, какъвто подобава на звезда от неговата величина?

Отговорът според запознати се крие в един стар-нов конфликт. В последно време отношенията му с композитора Стефан Димитров са повече от обтегнати. Димитров дори е изпратил нотариална покана до Васко със забрана да изпълнява някои от най-емблематичните си хитове – песни, които отдавна са част от музикалната памет на България. Тази стъпка, твърдят хора от обкръжението на певеца, сериозно го е обезкуражила за големи изяви и е внесла горчивина в празничното му настроение. 

"Жалко е, че стигнахме дотук със Стефан Димитров! – каза неотдавна певецът. – Първоначално бях, меко казано, учуден. Даже мислех, че е някакъв майтап. Обаче се оказа, че не е майтап, за съжаление. Но всеки има право на избор как да работи, как да реагира. Никой няма право да вменява вина на някого. Времето ще покаже за какво става дума“. 

За щастие, любовта на публиката към него остава непроменена. Васко Найденов е от малцината, които и днес могат да излязат на сцената и да бъдат посрещнати на крака, пише "Ретро".



Още по темата: общо новини по темата: 972
10.09.2025 Нов опит за помирение - неуспешен
10.09.2025 Ед Шийрън напуска Великобритания
10.09.2025 Почина голям актьор
10.09.2025 Иво Сиромахов влиза в "Ергенът"?
10.09.2025 Изненада: След три години Ергенът Виктор се срещна с баща си
10.09.2025 Отново заедно: Двама големи приятели се завръщат в киното
предишна страница [ 1/162 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Как да се научим да помним какво сме сънували?
23:08 / 10.09.2025
Учени за живот на Марс: Намерихме структури, които на Земята бихм...
21:32 / 10.09.2025
Владо Зомбори съсипа Венета Райкова
19:28 / 10.09.2025
Познахте ли я? Така е изглеждала през 1992 г.
17:22 / 10.09.2025
Дъщерята на Митко Бербатов задмина майка си по красота
17:18 / 10.09.2025
Водещ на новините по NOVA отбеляза важен юбилей
17:13 / 10.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Джизъса за новата си: Тя е непоносима
08:34 / 09.09.2025
"Вайбър" добавя нова функция
13:34 / 09.09.2025
Миглена Ангелова: Лекарите станаха бизнесмени и писари
12:57 / 09.09.2025
Състоянието на Марти, който пострада тежко при инцидента с АТВ в "Слънчев бряг", е стабилизирано
08:47 / 09.09.2025
От днес затварят бургаска улица за два месеца
05:15 / 09.09.2025
Бащата на Никола от катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Това е абсурд!
08:34 / 10.09.2025
Мрия Бакалова: Обичам те, обичам те, обичам те
16:42 / 10.09.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Поскъпване на хранителните продукти
Войната в Украйна
България в еврозоната
ТВ и шоу сезон 2024/2025 г.
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: