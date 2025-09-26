Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Вече и татуировките им са еднакви
Автор: Екип Burgas24.bg 09:24Коментари (0)204
©
Популярният футболист Благой Георгиев и половинката му – инфлуенсърката и дизайнер Мария Луиза – отново предизвикаха интереса на почитателите си.

Двамата се появиха в социалните мрежи с еднакви татуировки – числото 315, изрисувано с черно мастило.

Мария Луиза публикува черно-бял кадър, на който на пръв поглед се вижда само любовта между двамата. По-наблюдателните фенове обаче веднага забелязаха 315 – при Благой числото е разположено в центъра на врата му, между няколко други татуировки, а при Мария Луиза – под ухото. Красавицата дори е отметнала косата си, за да постави акцент именно върху новата рисунка. За разлика от Благой, който отдавна е известен с многото рисунки по тялото си, за Мария Луиза това изглежда е сериозна крачка – тя почти няма забележими татуировки, което почитателите ѝ тълкуват като знак за специално значение.

Символиката на числото 315 засега остава неразгадана. Най-често подобни знаци имат лично значение – важна дата, година или код. Фенове вече гадаят: сборът на рождената дата на Благой (21 декември) дава 3, но при Мария (16 април) няма подобна връзка. Спекулира се и че цифрите може да са свързани с датата на първата им среща – например 3 януари 2025 г. От нумерологична гледна точка числата могат да се разчитат като символи: 3 – творчество, 1 – ново начало, 5 – свобода. Така 315 би могло да се тълкува и като кодирано послание между двамата, пише HotArena.



Още по темата: общо новини по темата: 1133
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
26.09.2025 »
предишна страница [ 1/189 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Кое кисело мляко е най-полезно?
09:57 / 26.09.2025
Любовен хороскоп за зодиите през октомври
09:21 / 26.09.2025
Без Рачков на важна годишнина за Виктория, Мария Игнатова била в ...
09:16 / 26.09.2025
Дъщерята на Тодор Славков приключи с траура
09:04 / 26.09.2025
Въпреки разликата във възрастта любовта им не угасва
09:03 / 26.09.2025
Емрах Стораро с глоба и остава без книжка за 1 година
17:54 / 25.09.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бюджет 2026
Дете загина при тежка катастрофа в Лясковец
Кабинетът "Желязков"
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: