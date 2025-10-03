Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Велик актьор с драстична промяна
Автор: Екип Burgas24.bg 11:54Коментари (0)76
©
Актьорът Ръсел Кроу изненада всички със значително променената си външност - отслабнал и с подмладено излъчване. 61-годишната звезда от "Гладиатор" се качи на сцената на кинофестивала в Цюрих, на 27 септември, за да приеме наградата "Златно око" за цялостно творчество по време на прожекция на филма му "Нюрнберг". С появата си той предизвика истински фурор сред публиката. Кроу бе облечен в класически тъмносин костюм, който подчертаваше свалени килограми. 

Още през лятото Кроу изуми всички с трансформацията си, когато за първи се показа с по-стройна фигура и така привлече голямо внимание от страна не само на феновете си, но и от медийното пространство. Елегантната и освежена визия не остана незабелязана по време на посещението му на Уимбълдън на 1-ви юли заедно с приятелката му Бритни Терио. 

Кроу не просто получава признание за постигнатото досега. Той отново е в центъра на вниманието с новата си роля в историческата драма "Нюрнберг“. В продукцията актьорът се превъплъщава в образа на Херман Гьоринг – една от водещите фигури в нацисткия режим и приближен на Адолф Хитлер.

Сюжетът на филма се фокусира върху предизвикателната мисия на американския психиатър Дъглас Кели, в чиято роля влиза Рами Малек. Той трябва да определи дали обвинените във военни престъпления са психически способни да бъдат изправени пред съда. Лентата вече предизвиква възторжени отзиви, а в светските среди се говори, че може да донесе на Кроу нова номинация за "Оскар“.



Още по темата: общо новини по темата: 1238
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
предишна страница [ 1/207 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
09:35 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:22 / 03.10.2025
Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
09:03 / 03.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:59 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:59 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
20:19 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
Актуални теми
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Бури и градушки 2025 г.
Катастрофи в България
Зима 2025/2026 г.
Бедствено положение по Южното Черноморие
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: