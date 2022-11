Великите "Скорпиънс" ще забият у нас

© Фестивалът в долината на виното край с. Могилово ще се проведе от 30 юни (петък) до 2 юли (неделя) догодина. "Scorpions" са първата група, която се включва в третото издание на "Midalidare Rock In The Wine Valley". Селото е на около 80 км от Пловдив



"Щастливи сме, че можем да започнем именно със "Scorpions", които нямат нужда от представяне. Истински легенди на рок музиката, които за първи път в България ще изпълнят песни от последния си албум "Rock Believer" и разбира се всички класики, които всички ние знаем и пеем", споделят организаторите.



"Scorpions" продължават своето световно турне, с което освен новия им 19-и студиен албум, отбелязват и 50 години от дебютния им "Lonesome Crow". Именно в "Rock Believer" групата за първи път работи с бившия барабанист на "Mötorhead" Мики Ди.



"Записахме новия албум на живо заедно в една стая, както се правеше през 80-те", споделя вокалът на бандата Клаус Майне, а китаристът Рудолф Шенкер допълва: "Това да сме отново на турне с групата и да свирим пред хиляди хора, представяйки им новата ни музика е нещо много специално в кариерите ни".



"Scorpions" са рок групата номер 1 в Германия и една от най-важните рок банди в целия свят. Те са продали над 120 милиона копия от албумите си, правили са над 5000 концерта и са създатели на вечната класика "Wind Of Change", доминирала музикалните класации в целия свят, както и на хитове като "Rock You Like A Hurricane", "Still Loving You", "Send Me An Angel" и много други. Носители са на множество награди, както и имат звезда на "Hollywood Rock Walk of Fame".