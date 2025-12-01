Венци Мицов свали 55 кг
Венци Мицов показа цифрите на кантара си миналата сряда. Те показват 118,7 кг. Човек с такива мерки трудно може да се нарече слаб, но допреди година и половина музикантът и бивш общински съветник от партия "Глас народен" е тежал цели 172 кг.
Разликата във външния му вид е видима с просто око, а той твърди, че се е разделил и с доста здравословни проблеми, от които с години се е оплаквал. Клавиристът, който се изявява и като публицист и университетски преподавател, страдал от високо кръвно, проблеми със сърцето, а при преглед от ендокринолог се установила, че е развил и инсулинова резистентност като следствие от страстта си към силната храна и питиета, които също носят много калории. Той минал на стриктен режим и лекарства, съчетани с движение, като се теглел всеки ден и правел редовни консултации с лекар. Резултатът е минус 55 килограма, нови дрехи в гардероба и много по-добро здравословно състояние.
Мицов показа миналата сряда своя прогрес с килограмите, запечатан със снимки в телефона му. Ето какво сподели той: "За приятелите ми това са цифри, а за мен всяка една от тях е лична победа. Тази сутрин с удоволствие констатирах, че целта – минус 60 килограма – е на 5 килограма от мен. Тези 5 кг ще са трудни – в момента, вследствие на леки усложнения, отново съм спрял терапията и за месец ще съм в режим "задържане".
Да видим по Коледа колко съм силен... Но е факт – вече почти месец съм около и под 120. А днес за първи път съм 118. Това се постига с ядене веднъж на ден, след 15 часа – евентуално някой плод и малко ядки. Вода, кафе, чай (без захар), никакъв хляб (първия ми хляб за година и нещо беше преди седмица в Португалия), никакъв алкохол (е, пих няколко пъти последната година и нещо, сега, по Коледа няма да се правя на светец също). Никакви неща със захар, освен черен шоколад. И терапия с един доста гадничък медикамент, който чат-пат се налага да спирам, защото прави разни чудеса с вътрешните ви органи, та трябва да се следи стриктно от лекар.
Това обаче доведе до нови хоризонти за мен. Например – цял живот съм бил с хипертония и тахикардия (силно ускорен пулс – б.а.). Обаче сега, когато свалих килограми, се получи следното – вместо хипертония, имам ниско кръвно. Горната граница отива около 107. Та тия дни ще ходя на кардиолог, защото вероятно ще се наложи редуциране на лекарствата, защото всяко рязко ставане в момента води до виене на свят.
И ниското кръвно е също толкова гадно, колкото и високото. Второ – няма и следа от добрата стара подагра. Изчезна така, както се появи през 2017 г. – като призрак. Нивата на пикочна киселина в момента са не нормални, а на ръба на ниски", отчита се Мицов.
Предвид предстоящите празници Венци споделя, че планира леко да се поотпусне с режима, така че си дава "аванс" от плюс-минус 2 килограма. За хората, които също имат нужда да отслабнат, дава накратко рецептата си: "калориен дефицит, движение, всекидневно мерене сутрин". Целта, която си е поставил, е да теглото му да падне до 110 кг, пише HotArena.
"Разказвам ви го, защото мнозина са в моето положение. Не отлагайте! Идете на ендокринолог. Противно на теориите на Евгени Дайнов, че дебелите са врагове на демократичната общност, трябва да кажа, че затлъстяването е болест. Захарта е наркомания. Болестта се нарича "инсулинова резистентност" и в много държави вече се лекува по здравна каса. У нас обаче дебелите са врагове както на соевите дементи, така и на тъпите копейки. Плюя на тях. И продължавам напред!", обобщава Мицов.
