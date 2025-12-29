Бившата тв водеща Венета Райкова реши да припомни едно свое изказване от времето, когато беше част от екипа на "Преди обед"."Бях девствена, когато спечелих конкурс за красота - казвам го, за да не вярвате, когато ви казват, че нямате шанс, че всичко в тая държава е нагласено. Лятото на 1992г., на 18 години, станах първата Мини Мис България - конкурс за жени до 166 см. Националният отбор по баскетбол с капитан Георги Младенов беше жури. Желая ви през 2026г. да имате смелост и вяра да сбъдвате мечтите си"."Никой не ме издърпа да ми каже, че иска да спи с мен", категорична е Венета.