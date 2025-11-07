Венета Райкова: Ще се върна, когато му дойде времето
"Ей, ама голяма симпатяга съм от малка. Родена съм за телевизия, ще се върна, когато му дойде времето“, написа Райкова към архивна снимка от първите си професионални стъпки в ефира.
Думите ѝ веднага бяха разчетени като ясен знак, че обмисля завръщане на екран – макар тя да не разкри кога и в коя медия това ще се случи.
Постът ѝ бързо събра вълна от коментари, поздравления и очакване – както по повод юбилея на обществената телевизия, така и заради възможността Венета Райкова отново да заеме място в телевизионното пространство. Феновете ѝ не скриха радостта си, а мнозина написаха, че именно нейното присъствие липсва в родния ефир.
Макар към момента Райкова да не разкрива подробности за бъдещите си планове, намекът ѝ бе повече от категоричен – телевизията остава част от нейната съдба, а завръщането ѝ изглежда само въпрос на време.
