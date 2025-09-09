Венета Райкова: Той премина директно към свалката, а аз не обичам така

© 3рителите посрещнаха с аплодисменти новата водеща на "Преди обед" Венета Райкова, която в типичния си стил даде да се разбере, че със скучното и блудкаво шоу, което правеха Зейнеб Маджурова и Франциска Папкала, е свършено.



Още в първата седмица навалица от звездни гости превзе студиото, но блондинката доста широко открехна вратата и към личния си живот, като шокира с откровение, че преди година е била споходена от сериозен здравословен проблем.



"Миналия април влязох с инвалидна количка в болница, където лежах 10 дни. Дали тогава съм си мислела, че днес ще бъда пред вас? Не. Молех се само да мога да ходя. Първото желание, което имах, беше да мога да стигна от спалнята до дивана в хола. Знам, че в момента има хора, които преживяват подобна ситуация. С вас съм. Всеки ден стъпка по стъпка до дивана, после на улицата, в парка... и всичко ще се подреди по най-добрия начин", спомни си трудното време тя, без да дава повече подробности.



Друг детайл от личния й живот обаче привлече повече вниманието на телеманите - признанието, че е била интимна с Тодор Славков, което направи ден, след като семейството му се събра на помен за 40 дни от смъртта му. Тя бе категорична, че за първи път коментира отношения си с най-прочутия внук в държавата, но го прави, за да пази паметта му. Двамата се запознали в началото на века, а приятелите му го наричали внука на царя. Славков винаги твърдял пред нея, че пази само хубави спомени от детството си. За последно се чули преди две години, като Малък Тошко звъннал на водещата вечерта, а тя въобще не усетила той да е в депресия и да мисли да сложи край на живота си, пише "Минаха години".



Според градската легенда Райкова и Славков се запознават в неговата дискотека в София. По онова време Тодор и баща му Иван Славков вече са се изнесли от апартамента си в масивна кооперация до Спортната палата в София. Жилището, където през 70-те и 80-те години се организират най-вихрените и най-тузарските купони в България с участието на политически и шоузвезди, е с площ от 373 квадратни метра - вероятно най-големият апартамент в столицата и в страната в края на миналия век.



Жилището е купено от Васил Божков, а с част от средствата, получени от него, Славков-младши влага в бизнеса си. Дискотека "Ескейп" е най-популярното му начинание, след смъртта му стана ясно, че за кратко е бил и в оръжейния бизнес на Христо Крушарски.



Най-красивите жени на София се надпреварват за вниманието на Малък Тошко. Той пък се наслаждава на славата на плейбой. Най-дългогодишната му приятелка е топманекенката Илона Цакова, която днес е напълно забравена. Преди 25 години обаче далеч не беше така. Русокосият ангел е на върха на модната си кариера и е блян за стотици мъже. Рекламни кампании и телевизионни клипове са превърнали нейното красиво лице с правилни черти в идеал за хубост.



Връзката им, която продължава няколко години, е сред най-коментираните в София, защото е смятана за пример за стабилност в шоубизнеса. Илона не поглежда многобройните си ухажори, но златотърсачките дремят с часове в дискотека "Ескейп", за да видят Малък Тошко. Тя се намираше точно срещу кабинета на Батето в Българския олимпийски комитет.



Сред дамите, които свалят Славков-младши, е и тв водещата Венета Райкова. Говори се, че брюнетката става блондинка от любов към внука на Тато, а цвета на косата си тя запазва и до днес.



"С Тодор Славков се запознахме в дискотека "Ескейп". Той премина директно към свалката, а аз не обичам така. След като му отказах да танцуваме заедно, смени тактиката и започна да ме напива. Аз съм си такава от малка, не нося на алкохол. От половин чаша бяло вино главата ме замайва и започвам да върша глупости", разказвала е преди години Венета, която днес не изпада в такива подробности. Славков също не е коментирал връзката им, като на директен въпрос отговаря: "Харесвам по-високи. Но ако нямат мисъл в главата, нищо не се получава", отсича той.



Самоубийството му отмени сватбата на неговата племенница Людмила, която носи името на прочутата си баба. Тя трябваше да се венчае за любимия - успешен брокер на недвижими имоти, в курорта Лозенец на южното Черноморие. Двамата живеят в Америка и имат малко дете.