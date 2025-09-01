Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Венета Райкова е новият водещ на "Преди обед", Зейнеб и Франциска са аут
Автор: Екип Burgas24.bg 09:51Коментари (1)99
©
Венета Райкова е новият автор и водещ на обичаното токшоу "Преди обед“. Журналист, телевизионен водещ и писател, тя е сред най-популярните лица на българския ефир. През годините Венета утвърждава името си като лице на редица високо-рейтингови предавания, автор на интервюта и журналистически разследвания, както и като един от най-награждаваните и четени съвременни български писатели.

Със своята харизма, богат журналистически опит и признат литературен талант, Венета Райкова ще внесе нова енергия и вдъхновение в "Преди обед“, предлагайки на зрителите едновременно интересни разговори и позитивно настроение.

Есенният сезон на "Преди обед“ обещава на зрителите още нови срещи, теми и вдъхновяващи истории. В "Провалите на успелите“ Оля Малинова ще разкрива пътя на предприемачи, преживели тежки удари, но намерили сили да се изправят и да тръгнат отново нагоре. В "Да драснем клечката“ тя ще провокира зрителите да коментират разпалено по тема от седмицата, а всеки петък ще представя най-остроумните коментари от социалните мрежи с неподправения си талант на стедъп комик. Оля ще бъде и част от коментаторския панел в специалните студиа, посветени на "Ергенът: Любов в рая“ с водещ Яна Донева.

"Клубът на Петър Дочев“ ще отведе зрителите на необичайни пътешествия и срещи, като още в първото издание Петър ще разкаже за преживяното в Бронкс и ще срещне зрителите с Олег Шапиро – бивш "професионален крадец“, станал прототип на герой от видеоигра. Верен на стила си, Дочев ще продължи да търси екстремни приключения и силни емоции, до които ще се докоснат и зрителите пред екрана.

Запазената марка на "Преди обед“ – седмична двойка популярни лица, които се включват в обсъждането на най-горещите теми, ще се завърне като част от предаването. В първата седмица това ще бъдат певицата Есил Дюран и криминалният психолог Тодор Тодоров.

През новия сезон кулинарната поредица "Да, шеф“ с Веси Цюрбрюг ще отведе зрителите до различни точки на България, където готвят професионалисти и любители. В "Здрави“ Венета Георгиева ще поставя акцент върху най-важните медицински теми и полезни съвети от специалисти. Новата рубрика "Балконът“ с Мира Христова ще показва необикновени тераси и техните истории.

Свое запазено място в ефира ще имат и "Аз, потребителят“ със Зара Лазарова, любопитните новини от шоубизнеса с Мария Вълдобрева и добрите дела извън новините с Цвета Макрегър. В "Приключение със Зара“ зрителите ще се потопят в дива природа и нови хоризонти, като първото пътешествие отвежда Зара Лазарова до горилите на Уганда.

Зрителите ги очаква една седмица, изпълнена с интересни гости, които в последните седмици имат различни поводи да бъдат любопитни за аудиторията, както и нови истории, които ще донесат настроение и вдъхновение.

От новия сезон Франциска Йорданова и Зейнеб Маджурова няма да бъдат част от екипа на "Преди обед“. Франциска отново ще се отдаде на любовта си към танците, а основен приоритет за Зейнеб остават семейните й ангажименти. bTV пожелава успех на Франциска и Зейнеб и им благодари за съвместната работа.



Още по темата: общо новини по темата: 820
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
01.09.2025 »
31.08.2025 »
предишна страница [ 1/137 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
жива ли е още.Тя е съученичка на Лили Иванова и Т рекс.
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Това е първата дългосрочна прогноза за есента и зимата: Балканите...
21:02 / 31.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Зрители: В този формат не жените, а мъжете са дъно!
15:22 / 31.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
През септември внимавайте с парите, не теглете необмислени кредит...
12:50 / 31.08.2025
Драго Чая не прилича на себе си, плаши с вида си
12:51 / 31.08.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Септември 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Виж още:
Българка: Работя в Англия, цените са по-ниски! Няма сравнение! Една тарелка с 4 свински пържоли е 5 паунда
08:59 / 30.08.2025
Голяма изненада за Сашо Кадиев
12:51 / 31.08.2025
Родопчани в Гърция: Кофти! Никак няма да е приятно!
20:01 / 30.08.2025
Без Зайнеб в новия сезон на "Преди обед"
18:31 / 31.08.2025
Преди минути стана ясно кои области са предупредени за 31 август
12:21 / 30.08.2025
Георги Гюзелев е загиналият при тежката катастрофа край Айтос
10:34 / 30.08.2025
Почти цяла България е предупредена за 31 август
20:02 / 30.08.2025
Актуални теми
Колективната отбрана на Европа
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Лято 2025
Природни стихии
Бюджет 2025
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: