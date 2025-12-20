Венета Райкова отново разтърси публичното пространство, след като амбициозното ѝ завръщане в ефира на bTV приключи по-бързо, отколкото започна. Бившата водеща на "Горещо“, която години наред отсъстваше от телевизията и се беше преквалифицирала в писателка и гадателка, реши да напомни за себе си с гръмко завръщане като водеща в "Преди обед“. Вместо триумф обаче се получи шумен провал, за който и до днес официално се мълчи.По думите на самата Райкова стартът бил обещаващ – хонорарът примамлив, а тя дори се похвали, че за кратко е успяла да задмине по рейтинг конкурентното "На кафе“. Само че зад кулисите картината била съвсем различна. Седмица спекулации, странно излизане "в болничен“ и рязко прекратяване на отношенията с телевизията доведоха до един от най-неприятните моменти в кариерата ѝ.След напускането Венета опита да се върне в познатото си амплоа на автор и гадател, но очевидно вниманието на публиката ѝ липсва повече от всякога. Въпреки че многократно заяви, че си дава "месец почивка“ от социалните мрежи, тя прекъсна тези почивки поне десет пъти, като всеки път публикуваше нови рекламни постове за книгите и гадателските си карти. Близки до нея твърдят, че блондинката преживява изключително тежко първия си реален телевизионен провал. До този момент всичките ѝ предавания вървяха сезон след сезон, а сега ѝ е трудно да приеме живота далеч от камерите.Освен сериозен удар по самочувствието, краткият ѝ престой в bTV, където се бе договорила за внушителен хонорар, се отразил и на финансите ѝ. Това обяснява и настойчивото рекламиране на старите ѝ книги и карти, пуснати на промоция.Въпреки всичко Венета не спира да публикува кадри от краткия си престой в "Преди обед“ – единствените ѝ нови телевизионни изяви, които очевидно използва като своеобразно портфолио. Тя не криела пред приятели, че страда по ефира и очаква нов шанс, тъй като воденето е това, което наистина иска да прави, докато писателският ѝ хъс вече е изстинал.Под архивно видео от 1993 г., когато като млада девойка печели конкурс за водещи в БНТ, Райкова пише: "Родена съм за телевизия, ще се върна, когато му дойде времето.“ Според хора от обкръжението ѝ обаче тя е по-нетърпелива от всякога и вече е изпратила няколко предложения с идеи за ефирно съдържание както до национални телевизии, така и до няколко кабелни канала.Зрителите остават на два полюса – едни копнеят за хапливата блондинка, която не се страхува да задава неудобни въпроси, докато други я смятат за твърде груба и определят стила ѝ на водене като остарял и отминал още по времето на Албена Вулева, пише "Ретро“.