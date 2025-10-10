Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Венета Райкова с брутална заплата
Автор: Екип Burgas24.bg 10:02Коментари (0)158
©
Новата звезда в ефира на bTV, Венета Райкова, отново е в центъра на буря – само месец след като пое "Преди обед“.

Блондинката от Попово не само предизвика рейтингов фурор, но и грандиозен скандал зад кулисите.

Според източници от телевизията, бившата водеща на "Горещо“ и "Папараци“ е подписала договор за 15 000 лв. месечна заплата – сума, която многократно надвишава стандартното възнаграждение за дневно токшоу. Това е една от най-горещо коментираните теми в коридорите на медията.

Венета Райкова безспорно е едно от най-платените лица на телевизията в момента. Причината – тя обещава да направи и немислимото, за да настигне и дори надмине Гала, завладявайки сутрешния часови пояс. И действително – с Райкова предаването вече чупи рейтингите, което предизвиква шок както сред феновете, така и сред хейтърите.

Но с успеха дойде и скандалът. Продуцентът на предаването, журналистът Георги Тошев, не издържа на новия стил, наложен от Венета Райкова, и публично се разграничи от формата. Само дни след като тя започна да води, той обяви, че няма нищо общо с новото лице на "Преди обед“, след което се раздели с предаването и с телевизията.

Тошев бил потресен от съдържанието, темите и гостите в новия сезон. Докато единият лагер в телевизията аплодира Райкова, другият я сочи с пръст. Нейните противници твърдят, че тя е превърнала утринния ефир в "тв чалга“ и жълт сериал, докато привържениците ѝ смятат, че е спасила предаването от забвение.

На върха на този медиен хаос изненадващо Венета Райкова излезе в болничен за цяла седмица. Официалната причина – здравословен проблем. Това принуди телевизията спешно да ѝ намери заместник – актьора Петър Дончев, който веднага получи вълна от похвали в официалната страница на "Преди обед“.

"Колко е хубаво, когато чалгата Венета Райкова я няма в ефир! Някак чистоплътно изглежда мястото.“

"Много благодаря, че русата госпожа я няма! За първи път този сезон гледам цялото предаване!“

"Каква приятна изненада, че днес я няма Райкова в ефир – няма крякане, няма разни тъпи езотерични внушения и молитви.“

Това са само част от коментарите на недолюбващите бившата госпожа "Горещо“.

Според слуховете в телевизионните среди, изненадващото "заболяване“ на Райкова може да е ход на ръководството, за да провери нагласите на аудиторията. Явно резултатът не е в нейна полза – зрителите масово хвалят заместващия екип и искат Венета да не се връща в студиото.

В същото време самата Райкова не бездейства у дома. В типичния си стил тя продължава да е активна в социалните мрежи – този път не като водеща, а като гадателка. Докато е в болничен, тя пусна серия от онлайн таро прогнози за всички зодии с помощта на своите авторски карти.

Феновете ѝ побързаха да я защитят. Според тях Венета е станала жертва на уроки заради внезапния си успех и нечии завистливи мисли. Те коментират, че именно тя е върнала предаването обратно в телевизора на българската домакиня.

И докато страстите не утихват, един факт е сигурен – Райкова не е евтина инвестиция. С 15 000 лв. заплата, куп скандали и още повече внимание, тя е най-обсъжданата телевизионна фигура на есента.

Дали ще се върне в ефир или ще остане на легло с таро картите си – предстои да видим, пише "Ретро“.



Още по темата: общо новини по темата: 1342
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
10.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/224 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Силвена Роу: 70% от младите в България имат инсулинова резистентн...
08:45 / 10.10.2025
Рени отново отмени концерт, злобата я съсипа
23:00 / 09.10.2025
Скандален клип с участничка в "Стани богат"
22:59 / 09.10.2025
Почина легенда на Холивуд
22:19 / 09.10.2025
Жени Живкова с драстична промяна във външния си вид
22:19 / 09.10.2025
Приятелят на Стефани настоява за аборт?
22:18 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Футбол - други
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
51-ото Народно събрание
Природни стихии
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: