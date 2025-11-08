Венета Райкова за колега: Имахме тайна любовна афера
"Питат ме неща свързани с "Горещо" и по-конкретно дали съм спала с моя колега Пешко! Просто тоя въпрос... не, не съм спала!", категорична е Венета.
В следващо стори обаче тя изненадващо призна, че все пак е имала тайна любовна афера с друг свой колега от телевизията.
"Спала съм с друг човек, с който съм работила в друго предаване. Не е било просто спане, а имахме тайна любовна афера. С кой е била - няма да кажа", сподели Венета, оставяйки последователите си да гадаят коя е мистериозната фигура от миналото ѝ.
Коварна болест преобърна живота му пред 7 години, но не го сломи. Говори бавно, но цели 21 езика
15:18
Тя е бляскава и на 54
13:42
Зуека с нова визия
16:29 / 07.11.2025
Венета Райкова: Ще се върна, когато му дойде времето
15:58 / 07.11.2025
Сестри? Не, майка и дъщеря
15:45 / 07.11.2025
Един от най-обичаните актьори се разхожда с болногледач
12:43 / 07.11.2025
Сергей Пройчев
преди 1 ч. и 22 мин.
Пробва да възкръсне след ката я натириха.
