Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Венета Райова е вещица?
Автор: Екип Burgas24.bg 10:44Коментари (0)72
©
Венета Райкова отново е в центъра на вниманието и тоз път шумът около името й е по-голям от всякога. От момента, в който се появи като водеща в "Преди обед“ , предаването на Би Ти Ви буквално избухна в реитинги и се превърна в абсолютен фаворит на зрителите. 

За никого не е тайна, че конкуренцията в сутрешния ефир е убийствена, но именно тя - скандалната и винаги различна Венета, за нула време успя да обърне играта в своя полза, форумите гъмжат от слухове, че нейният успех се дължи не само на опит и харизма, а и на тайнствени магически ритуали, които от години са част от личния й живот.

Историята на Райкова е добре позната на публиката - още през 2000-те години тя се превърна в лице на българската жълта журналистика с култовото си предаване "Горещо“. Тогава беше наричана "устата водеща“, защото не се притесняваше да задава най-неудобните въпроси и да вади наяве най-мръсните тайни на родния шоубизнес. Именно този период я изстреля в светлината на прожекторите и я превърна в име, което всеки познава. По-късно се впусна в телевизионни приключения като "ВИП Денс“, в риалити формати и в проекти, които невинаги успяваха да се задържат дълго, но пък винаги беше актуална. След като за известно време се оттегли от телевизията, тя изненада всички със своите романи - книги, които въпреки критиките, че били прекалено скандални и жълти, неизменно се превръщаха в бестселъри. Мнозина твърдяха, че в тези истории има повече от художествена измислица, а мнозина намираха в тях "скрити послания“ и намеци за магически практики.

И ето че сега, след всичко преживяно, Венета се завърна на екран в "Преди обед“. Първите й изяви в ефир бяха посрещнати с противоречиви коментари - едни я аплодираха за директния стил, други я критикуваха, че е прекалено агресивна за сутрешно предаване. Но резултатите говорят сами за себе си - рейтингите се вдигнаха до небето, а Венета се превърна в най-гледаната водеща в момента.

Точно тогава започнаха и слуховете. Във форумите се появиха твърдения, че Райкова не разчита единствено на своя професионализъм, а прибягва до тайни ритуали, за да задържи вниманието на зрителите. Целта на амбициозната блондинка била на всяка цена да бие по рейтинг Гала от Нова тв - кралицата в този времеви пояс. От години се знае, че Венета е запалена по астрологията -не пропуска да следи хороскопи, изчислява разположението на планетите и вярва в силата на зодията си. Според анонимни потребители тя гледала бъдещето си в звездите и никога не предприемала голяма крачка, без да е сигурна, че моментът е благоприятен според разположението на небесните тела. Дори се твърди, че появата й в "Преди обед“ е била внимателно подбрана по дата и час, съобразени с нумерологични изчисления, който обещавали успех.

Нумерологията също била сред тайните страсти на Венета, която има и гадателски карти. Близки до нея споделяли, че тя изчислява личните си години, работи с числа и дати, а когато започвала нов проект, винаги го съобразявала с "правилния ден“. Това според форумните "разследвани“ обяснявало защо толкова често уцелва точния момент за завръщане и за ново начало. Истинската бомба обаче избухна, когато самата Венета публикува в инстаграм кадър, показващ, че нейните видеа са достигнали до над 3 милиона гледания. Цифра, която за България звучи направо нереалистично, фоновете я поздравиха, но скептиците веднага вдигнаха аларма "Това не е случайно, това е магия! Никой водещ не може да събере толкова гледания без да ползва специални ритуали“. Веднага се появиха версии, че Райкова притежава амулети, които винаги държи със себе си, и че в студиото имало предмети с енергийна сила - свещи, камъни, дори огледало, което било поставено стратегически за "отразяване на негативната енергия.

Конспиративните теории не спряха дотук. В социалните мрежи се завъртяха твърдения, че в книгите й има вградени заклинания, написани между редовете, и че самият акт на четене създавал своеобразна връзка между автора и читателя. Така Венета увеличавала своята енергия привличала още почитат което неизменно водело и да нови успехи в телевизията.

Във форумите дискусиите са разгорещени - едни твърдят, че тя е "телевизионна вещица, която омагьосва зрителите със своята харизма“, а други я обвиняват в "енергийни манипулации“. "Гледам я всяка сутрин, не мога да откъсна очи - все едно ме хипнотизира“, пише потребител, докато друг отвръща: "Това е опасно, никой не знае какво внушава. Рейтингите й са прекалено високи, за да са нормални“, пише HotArena.



Още по темата: общо новини по темата: 1235
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
03.10.2025 »
02.10.2025 »
предишна страница [ 1/206 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...

Все още няма коментари към статията. Бъди първият, който ще напише коментар!
Още новини от Любопитни новини:
Никол Кидман е още по-съсипана от тази новина
09:35 / 03.10.2025
Започна войната на предаванията
09:22 / 03.10.2025
Фенове сигнализират за състоянието на Светлана Гущерова
09:03 / 03.10.2025
Много напрежение във вилата на любовта
22:59 / 02.10.2025
Змия нападна Нина Николина в Родопите
22:59 / 02.10.2025
Агент Тенев: Старостта е коварна, не съм добре!
20:19 / 02.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Натали Трифонова с важно решение за малкия Арън
09:39 / 02.10.2025
Оранжев код за Бургаско утре! Очаква се обилен дъжд и силен вятър
09:11 / 01.10.2025
Прокуратурата разкри какво показва експертизата на детето от скандала в Каблешково
15:39 / 01.10.2025
Търсят се най-вече такива апартаменти
09:01 / 02.10.2025
Кметът на Поморие защити екипа на детската градина в Каблешково
13:43 / 02.10.2025
Земетресение в Турция бе усетено в Бургас!
15:14 / 02.10.2025
На попфолк хоризонта се появи ново име, коментарите са повече от цинични
20:18 / 01.10.2025
Актуални теми
Бури и градушки 2025 г.
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
Зима 2025/2026 г.
Катастрофи в България
България в еврозоната
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: