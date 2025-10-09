ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
|Венета не била болна?
Най-изненадващо водещата обяви, че е болна и седем дни няма да е в ефир. Оказа се обаче, че тя си е в добро здраве. Това потвърдиха за "Филтър“ и хора от Би Ти Ви. Причината да се стигне до този ход на Венета е предложение, което й е направено от ръководството. Те са поискали от нея да води само основното интервю в предаването, а останалата част да бъде поверена на другите лица от екипа.
Офертата въобще не се харесала на Райкова, която желае да е еднолична водеща на "Преди обед“. Тя се обидила и заявила, че при това положение няма да е на екран. Нашите източници твърдят, че това не е първо заплашване за напускане от страна на Венета. Водещата е имала сериозен конфликт и с един от коментаторите преди няколко седмици – Симона Пейчева.
Бившата гимнастичка дори не изкарала всичките дни в студиото и се махнала. Тогава Райкова пак се обидила и не си вдигала телефона. В "Преди обед“ мислели, че няма да се появи в ефир на следващия ден, но тя дошла на работа.
За това, че Венета не е болна, говори и активността й в социалните мрежи. Докато си е вкъщи, тя прави прогнози за различните зодии, гледайки на своите специални карти, и по нищо не личи да има проблем със здравословното й състояние.
Сега остава въпросът дали ще се върне на екран идната седмица? Или ще продължи да е сърдита.
|Още по темата:
|общо новини по темата: 1330
|предишна страница [ 1/222 ] следващата страница
Коментари (1)
Зареждане! Моля, изчакайте ...
Покажи:ВсичкиМоите | На приятели |
преди 1 ч. и 54 мин.
0
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Старата любов ръжда не ражда
15:58 / 09.10.2025
Доли Партън: Не умирам!
15:04 / 09.10.2025
Колко щъркела гнездяха в Бургаско?
13:35 / 09.10.2025
Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и п...
11:54 / 09.10.2025
Павел се контузи в "Игри на волята"
10:41 / 09.10.2025
Легендата Владо Николов три пъти предлага брак
09:11 / 09.10.2025
ИЗПРАТИ НОВИНА
Виж още:
Обстановката в Ахтопол се усложнява
10:18 / 07.10.2025
След новите валежи: Каква е обстановката в Бургаско?
09:51 / 07.10.2025
Излекуваха бургазлия от вирусен енцефалит в УМБАЛ Бургас
15:10 / 08.10.2025
На тези места в Бургаско не трябва да се пие вода от чешмата!
11:38 / 08.10.2025
Санират още осем блока в Бургас
11:11 / 09.10.2025
Арестуваха участничка в "Ергенът"
14:40 / 07.10.2025
Актуални теми
Абонамент
Анкета