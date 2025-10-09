Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Вход с facebook
Регистрация
Вход
close




ЗАРЕЖДАНЕ...
Начало
Бургас
Спортни
Регионални
България
Международни
Любопитно
Галерии
Личности
RSS
Всички
Други
Кино и филми
Културни
Личности
Музика
Кулинарни
Венета не била болна?
Автор: Екип Burgas24.bg 15:47Коментари (1)216
©
Колизиите в "Преди обед“ по Би Ти Ви продължават с пълна сила и тази седмица. След като ръководството на медията официално съобщи, че се разделя с творческия директор на предаването Георги Тошев, се очакваше да настъпи мир и Венета Райкова да излезе победител във войната между двамата. Да, но това въобще не се случи. 

Най-изненадващо водещата обяви, че е болна и седем дни няма да е в ефир. Оказа се обаче, че тя си е в добро здраве. Това потвърдиха за "Филтър“ и хора от Би Ти Ви. Причината да се стигне до този ход на Венета е предложение, което й е направено от ръководството. Те са поискали от нея да води само основното интервю в предаването, а останалата част да бъде поверена на другите лица от екипа. 

Офертата въобще не се харесала на Райкова, която желае да е еднолична водеща на "Преди обед“. Тя се обидила и заявила, че при това положение няма да е на екран. Нашите източници твърдят, че това не е първо заплашване за напускане от страна на Венета. Водещата е имала сериозен конфликт и с един от коментаторите преди няколко седмици – Симона Пейчева. 

Бившата гимнастичка дори не изкарала всичките дни в студиото и се махнала. Тогава Райкова пак се обидила и не си вдигала телефона. В "Преди обед“ мислели, че няма да се появи в ефир на следващия ден, но тя дошла на работа. 

За това, че Венета не е болна, говори и активността й в социалните мрежи. Докато си е вкъщи, тя прави прогнози за различните зодии, гледайки на своите специални карти, и по нищо не личи да има проблем със здравословното й състояние. 

Сега остава въпросът дали ще се върне на екран идната седмица? Или ще продължи да е сърдита.



Още по темата: общо новини по темата: 1330
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
09.10.2025 »
предишна страница [ 1/222 ] следващата страница






Зареждане! Моля, изчакайте ...
0
 
 
Абе тая да не е Лайза Минели, че толкова и правят "евалла"?
Коментарите са на публикуващите ги. Burgas24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.
Още новини от Любопитни новини:
Старата любов ръжда не ражда
15:58 / 09.10.2025
Доли Партън: Не умирам!
15:04 / 09.10.2025
Колко щъркела гнездяха в Бургаско?
13:35 / 09.10.2025
Крал Чарлз III с документален филм за хармонията между човека и п...
11:54 / 09.10.2025
Павел се контузи в "Игри на волята"
10:41 / 09.10.2025
Легендата Владо Николов три пъти предлага брак
09:11 / 09.10.2025

ИЗПРАТИ НОВИНА
« Октомври 2025 г. »
пон
вто
сря
чтв
пет
съб
нед
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Виж още:
Актуални теми
Ремонти на АМ "Тракия" септември - ноември
ТВ и шоу сезон 2025/2026 г.
България в еврозоната
Трагедия на състезание във Варна: Загинал и много ранени
Водна криза
назад 1 2 3 4 5 напред
Абонамент
Абонирайте се за mail бюлетина ни !
Абонирайте се за нашия e-mail и ще получавате на личната си поща информация за случващото се в Бургас и региона.
e-mail:
Анкета
Ще почивате ли идната зима?
Да, в България
Да, в чужбина
Не
Не съм решил/а още
Гласувай »
Резултати »

РАЗДЕЛИ:
Новини
Спорт
Справочник
Обяви
Потребители
ГРАДОВЕ:
Пловдив
Варна
Бургас
Русе
Благоевград
ЗА НАС:
За контакти:

тел.: 0886 49 49 24

novini@burgas24.bg

За реклама:
Тарифи (виж)
Договори избори 2024

тел.: 0887 45 24 24

office@mg24.bg

Екип
Правила
Бургазлии във facebook
RSS за новините
©2008 - CurrentCopyrightYear Медия груп 24 ООД. Burgas24.bg - Всички права запазени. С всяко отваряне на страница от Burgas24.bg, се съгласявате с Общите условия за ползване на сайта и политика за поверителност на личните данни (обновени). Възпроизвеждането на цели или части от текста или изображенията става след изрично писмено разрешение на Медия груп 24 ООД. Мненията изразени във форумите и коментарите към статиите са собственост на авторите им и Медия груп 24 ООД не носи отговорност за тях. Поставянето на връзки към материали в Burgas24.bg е свободно. Сайтът е разработен от Медия груп 24 ООД.
Статистика: