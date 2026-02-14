Любимият певец на третата възраст Веселин Маринов отново стана тема за дискусии, пише Ретро. Поводът е участие на парти в ресторант. Гостите останали видимо изненадани от външния вид на певеца, който се появил на сцената с риза, очевидно няколко размера по-малка от необходимото.Копчетата са били на ръба да се скъсат. Почитатели на певеца подхванаха темата с чувство за хумор."Напълнял е още повече, поне с 6-7 килограма. Време е да тръгне на фитнес".Маринов е започнал да придобива формата на друга популярна личност - бившият волейболист Любо Ганев, известен със своята внушителна осанка. За феновете обаче са най-важни гласът, емоцията и присъствието му на сцената.