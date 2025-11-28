Видео с родна красавица стана хит в мрежата
Клипът е заснет по време на рождения ден на популярния коафьор Емилио Стефано и споделен от гости на голямото парти. Докато фолк певицата Софи Маринова вие глас на парчето "Капучина“, пловдивската моделка върти снага, качена на масата пред всички присъстващи.
"Мис България Венцислава Тафкова!“, поздравява я на микрофона и певицата Ивана, докато носителката на титлата върти гюбеци.
Видеото се върти в мрежите от вчера и предизвика бурни коментари заради статута на пловдивчанката. "Откога лицата на "Мис България“ започнаха да друсат кючеци. Не трябваше ли да са концентрирани върху каузите си“, възмущават се фенове.
"Забравяте, че Венцислава също е в този бранш, така че не виждам нищо нередно“, репликират други.
Факт е, че още миналата година миската обяви амбициите си да стане фолк певица и вече има първи издаден хит - "Совалката“.
Съдейки по видеото, видимо гостите се забавляват и очевидно няма разделение между младите изпълнители и утвърдените имена. А сценичното поведение на Венцислава говори, че скоро ще я видим на клубни участия във вихъра на купона.
