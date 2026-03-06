Виктория Кузманова - половинката на Димитър Рачков, скогото са сгодени от около два месеца разкри подробности за предстоящата им сватба. В "На кафе" тя призна, че емоцията от годежа им и цялото предложение все още доста силна."Все още има емоции от годежа, те са всеки ден. Не ни беше важно бързо да нашуми това, а почувствах, че на откриването на салона ми трябва да го разкрия".Тя обаче беше категорична:"Все още не сме коментирали дата и място за сватбата, защото и двамата сме много заети – аз със салоните, а той с представлението си и ангажиментите като водещ на "Капките", обясни Вики и допълни, че не бързат с приготовленията за венчавката:"Имаше фалшиви статии за нас, че вече имало дати, щели сме на морето или на планината да се женим, което изобщо не е вярно", заяви годеницата на Рачков.