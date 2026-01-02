Виктория Кузманова: Знам, че ни очаква нещо още по-хубаво!
© Фейсбук
Днес е последният ден на това място, което 10 години наричах дом. Изградих го с толкова много любов. Тук мина цялата ми бременност, тук Кари направи първите си крачки, проговори и порасна пред очите ми.
Сърцето ми е пълно с благодарност за всеки спомен, смях и сълзи. И ето, че идва моментът — не да затворя страница, а да затворя цяла книга и с трепет да отворя нова.
Знам, че ни очаква нещо още по-хубаво.
Още по темата
/
Проклятието на фамилията. Тя загуби тежката битка с рака, остави две деца и любовта на живота си
01.01
Още от категорията
/
Джордж Клуни получи френско гражданство по бързата процедура след молба от високопоставен служител
31.12
|пон
|вто
|сря
|чтв
|пет
|съб
|нед
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
16
|
17
|
18
|
19
|
20
|
21
|
22
|
23
|
24
|
25
|
26
|
27
|
28
|
29
|
30
|
31
Доста известна и жена на още по-известен поема "Преди обед"?
17:37 / 01.01.2026
Nova телевизия вече с нова визия
16:50 / 01.01.2026
След като я уволниха, Цънцарова влиза в политиката
13:23 / 01.01.2026
Най-често използваните от българите турски думи
09:10 / 01.01.2026
Още в първите дни на новата година три зодии ги чака светло бъдещ...
09:12 / 01.01.2026
Голям празник е днес! Много българи имат имен ден!
09:07 / 01.01.2026
Актуални теми
Коментарите са на публикуващите ги. Varna24.bg не носи отговорност за съдържанието им! Всички коментиращи са се съгласили с Правилата за публикуване на коментари.