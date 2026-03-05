Виктория на Рачков: Може би повече от минута не можех да кажа нищо
"Това беше толкова шокиращо за мен. Отидохме три дни при родителите на Митко и през цялото време правих разни неща за салона. На Бъдни вечер бях толкова изморена - нито ми се оправяше, бях с един анцуг, с една рошава коса. Въобще нямах никаква представа какво ще ми се случи и как ще ми се преобърне животът от този ден", разказва Виктория пред "Дарик радио".
По думите ѝ предложението било направено пред цялото семейство на Рачков.
"Просто предложението, което получих, беше супер неочаквано за мен. Детето ми беше там, неговото дете беше там, родителите му, брат му – пред цялото му семейство", споделя тя.
Виктория признава, че дори не успяла веднага да отговори.
"Може би повече от минута не можех да кажа нищо. Той и вече майка му - "Е, кажи "Да", де". Една минута ми отне поне. Но не защото се колебаех, а защото просто имах буца в гърлото и нямах думи", разкрива годеницата на Рачков.
