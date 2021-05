Виктория представя България на "Евровизия" 2021 тази вечер

© Тази вечер ще се проведе вторият полуфинал на "Евровизия 2021“ на живо от Ротердам. Зрителите в България могат да гледат шоуто от 22 ч. по националната телевизия. Виктория ще вземе участие в надпреварата с песента "Growing Up is Getting Old" и ще пее под номер 13.



Зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да подкрепят Виктория и нейната песен.



Нашите съграждани в Испания, Великобритания, Франция, Австрия, Швейцария, Поругалия, Финландия, Дания, Исландия, Сърбия, Чехия, Молдова Естония, Грузия и Латвия ще могат да гласуват за България, като за тази цел трябва да гледат шоуто по местните си телевизии.



Общо 17 песни ще вземат участие в полуфинала, а 10 ще се класират на финал. Резултатът ще се формира, след като журитата и зрителите от всяка държава гласуват за 17-те песни.



"Много се вълнувам за полуфинала тази вечер. Вчера имах възможност за първи път да изпея песента пред публика на генералната репетиция и реакцията в залата беше страхотна“, сподели Виктория.



България е един от фаворитите за победа във втория полуфинал на "Евровизия 2021“. Изпълнението на Виктория грабна вниманието на международните експерти, които посочват, че тя има шанс да се класира добре и при журитата, и при зрителите.



Големият финал ще се проведе в събота, 22 май.