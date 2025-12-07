Участничката от хитовото риалити "Ергенът: Любов в рая“ Виктория Асенова най-накрая разби всички спекулации около себе си и сложи точка на най-обсъжданата тема сред феновете на предаването – отношенията ѝ с Левент.От месеци социалните мрежи гърмят от слухове, конспирации и пикантни коментари дали двамата са продължили извън екрана своята уж зародила се химия. Но Виктория реши да говори ясно, директно и окончателно.В инстаграм стори, в което фен зададе дежурния въпрос "Заедно ли сте с Левент?“, тя отговори с едничка, но убийствено категорична дума: "Не!“ Без обяснения, без реверанси, без заобикалки. Едно "не“, което разби романтичните фантазии на зрителите и сложи край на нечии надежди, че след шоуто между тях е пламнал нещо повече от ефирна симпатия.От месеци двамата бяха забърквани в любовни интриги, особено след като в предаването изглеждаха по-близки, отколкото останалите участнички. Феновете търсеха намеци във всяка снимка, всеки лайк, всеки коментар и всяка непринудена усмивка. Някои дори твърдяха, че са ги виждали заедно извън формата и че двамата уж пазели отношенията си в тайна, докато отшуми вниманието към шоуто.С едно-единствено, но ясно послание Виктория обаче показа, че нито се крие, нито има какво да обяснява. Според нейни близки, които често стават обект на непоискано любопитство, Виктория и Левент никога не са били двойка и контактите им след шоуто били в рамките на нормалното колегиално общуване между участници в телевизионен проект. Тя все по-често избира да пази личния си живот далеч от прожекторите, въпреки че вниманието към нея след предаването остава огромно.Категоричният отказ хвърли студен душ върху очакванията на феновете, но пък създаде още повече мистерия около това с кого всъщност Виктория е близка и дали в живота ѝ има нов човек. В социалните мрежи вече започват да се появяват нови теории, имена и предположения, но риалити звездата засега мълчи и не храни таблоидните фантазии.Едно е сигурно – Виктория Асенова знае как да държи интереса жив, дори само с едно изречение. А след категоричното "Не!“ за Левент, феновете ѝ очевидно ще чакат следващия намек… или следващата бомба, която да разтълкуват, пишат от Блиц.