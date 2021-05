© виж галерията Виктория привлече вниманието на стотиците международни медии, които присъстваха на откриващата церемония на Евровизия 2021. Българката впечатли с изящна визия, която я отличи като един от най-стилните участници в надпреварата тази година.



Виктория сподели впечатленията си от церемонията:



“Вълнението беше огромно. За първи път успях да се срещна с по-голямата част от участниците, макар и спазвайки дистанция. Мерките бяха изключително строги, но въпреки това успях да се срещна с почти всички медии, които присъстваха на тюркоазения килим. Вече нямам търпение за втория полуфинал на 20-и май, когато ще изпълня “Growing Up is Getting Old" на най-голямата музикална сцена в света".



Откриващата церемония за Евровизия 2021 се проведе на круизния терминал в град Ротердам. На нея не присъстваха участниците на Малта, Румъния, Полша и Исландия, които са поставени под задължителна карантина, след като в две от делегациите беше доказан случай на коронавирус. Превантивните мерки бяха предприети, за да гарантират сигурността на участващите държави и са съобразени със здравния протокол за безопасност на Евровизия 2021.



Днес ще се проведе първият полуфинал на Евровизия 2021, който зрителите могат да гледат на живо от 22:00 часа по БНТ 1. 16 артисти ще се борят за 10 места в големия финал на 22-ри май.



Виктория ще вземе участие във втория полуфинал на Евровизия на 20-и май с песента "Growing Up is Getting Old", а зрителите в цяла Европа и българите в чужбина ще могат да я подкрепят. България е един от големите фаворити за победа, заедно с Франция, Малта, Италия и Исландия.



Евровизия 2021 ще се проведе в Ротердам на 18-и, 20-и и 22-ри май. Зрителите в България могат да гледат шоуто на живо по БНТ 1 от 22:00 часа.