Високопротеиновите закуски за студеното време, които трябва да опитате!
Това не е обикновената купичка овесени ядки за закуска. Макар че самата протеинова каша не е достатъчно протеинова, тази протеинова печена версия съдържа 17 грама протеин с помощта на малко протеин на прах и фъстъчено масло. Всичко се случва в минимално количество посуда, което ще ви спести безкрайното седене пред мивката след това.
Необходимо време: 45 минути
Порции: 6
Необходими съставки:
200 г овесени ядки
60 г протеин ванилия
480 мл неподсладено бадемово или друго ядково мляко
65 г фъстъчено или друго ядково масло
2 яйца
45 мл кленов сироп
15 мл разтопено кокосово масло
5 мл ванилов екстракт
Щипка сол
75 г свежи горски плодове
Допълнително ядково масло за поръсване
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 180 градуса и напръскайте малка тавичка със спрей за готвене.
В голяма купа смесете овесените ядки, протеина, млякото, фъстъченото масло, яйцата, кленовия сироп, кокосовото масло, ванилията и солта.
Добавете горските плодове и внимателно изсипете цялата смес в подготвената тавичка. Добавете още горски плодове, ако желаете.
Печете за 35-40 минути или до суха клечка. Извадете от печката и оставете да се охлади за няколко минути. Нарежете на 6 порции и поръсете с ядково масло.
Хранителни стойности за 1 парче:
Калории: 313 kcal
Въглехидрати: 37 г
Протеин: 17 г
Мазнини: 13 г
Фибри: 4 г
Захар: 11 г
Гофрети от сладък картоф
Ако предпочитате сладка закуска, тези гофрети няма да ви разочароват. Те не само осигуряват 19 грама протеин и 6 грама фибри, но са и типична есенна рецепта в чиния. Завършете ги с кисело мляко, ядково масло и кленов сироп. Чашата кафе е по избор, но е силно препоръчителна.
Необходимо време: 10 минути
Порции: 2
Необходими съставки:
120 г сготвен сладък картоф
120 г нискомаслено котидж сирене
2 големи яйца
15 мл кленов сироп
5 мл ванилия
100 г овесени ядки
2 чаени лъжици бакпулвер
1 чаена лъжица канела
¼ чаена лъжичка индийско орехче
¼ чаена лъжичка сол
Начин на приготвяне:
Загрейте гофретника.
Сложете всички съставки в мощен блендер и блендирайте до гладка смес. Тя ще бъде леко гъста.
Напръскайте гофретника със спрей за готвене и гответе за около 3-4 минути или според указанията на вашия уред.
Получават се две големи гофрети.
Поръсете с ядково масло и кленов сироп, ако желаете.
Насладете се с чаша кафе.
Хранителни стойности за 1 гофрета:
Калории: 337 kcal
Въглехидрати: 47 г
Протеин: 19 г
Мазнини: 8 г
Фибри: 6 г
Захар: 14 г
Палачинки от котидж сирене
Котидж сиренето е звездна съставка от години, благодарение на богатото си съдържание на протеин и способността да се адаптира към множество солени и сладки рецепти. Пример за това са тези палачинки. Те са богати на хранителни вещества и са пухкави, с топяща се в устата сърцевина, благодарение на котиджа. Само 25 минути ви делят от палачинковото блаженство.
Необходимо време: 25 минути
Порции: 2
Необходими продукти:
65 г брашно по избор
1 чаена лъжичка бакпулвер
¼ чаена лъжичка канела
225 г котидж сирене
2 големи яйца
15 мл кленов сироп
5 мл ванилов екстракт
15 мл бадемово мляко (по избор)
Начин на приготвяне:
Смесете брашното, бакпулвера и канелата.
Добавете котиджа, яйцата, кленовия сироп и ванилията в блендер и блендирайте до гладка смес. Ако нямате блендер, може да разбиете съставките на ръка.
Добавете мокрите към сухите съставки и бъркайте. Ако сместа ви изглежда твърде гъста, добавете бадемово мляко и отново разбъркайте.
Загрейте тиган на средна степен и напръскайте със спрей за готвене. Когато загрее, с малък черпак вземете от сместа и изсипете в тигана. Може да ви се наложи да използвате лъжица, за да оформите перфектен кръг, ако сместа е твърде лепкава. Гответе, докато видите балончета и ръбовете са твърди, за да може да обърнете палачинката. Ще ви отнеме около 4-5 минути.
Обърнете палачинката и гответе за още 2-3 минути.
Наредете по 4 палачинки в две чинии, като ги построите една върху друга, за да ги залеете след това с кленов сироп. Поръсете отгоре свежи плодове или топинг по избор.
Хранителна стойност за 4 палачинки:
Калории: 316 kcal
Въглехидрати: 34 г
Протеин: 24 г
Мазнини: 9 г
Фибри: 1 г
Захар: 11 г
Протеинови бейгъли
Обикновено гевреците са с високо съдържание на захар и нишестени въглехидрати, което не ги прави най-добрият вариант за стабилна и енергийна закуска. Но този протеинов вариант се гордее с 10 грама протеин и е направен само с четири съставки – брашно, гръцко кисело мляко, белтъци и подправки. Комбинирайте вашите бейгъли с яйца, пуешки бекон и авокадо или просто намажете малко извара или котидж, когато нямате време сутрин, за да си осигурите енергия за целия ден.
Необходимо време: 35 минути
Порции: 4
Необходими продукти:
245 г гръцки йогурт
125 г самонабухващо брашно
1 белтък или 15 мл течни белтъци
Подправка Everything Bagel - 1с. л. бял сусам, 1с. л. черен сусам, 1с. л. сушен лук, 1с. л. сушен чесън, 1с. л. маково семе, 1/2 хималайска или морска сол
Ако не може да намерите самонабухващо брашно, направете си собствено като смесите 125 г брашно с 6 г бакпулвер и 1 г сол.
Начин на приготвяне:
Загрейте фурната на 180 градуса. Постелете хартия за печене в тава или силиконова подложка.
В купа смесете гръцкото кисело мляко и брашното. Разбъркайте, докато се образува рехаво тесто, след което го прехвърлете върху набрашнена повърхност.
Месете тестото за 2-3 минути, докато стане гладко и престане да лепне. Добавете малко брашно, ако е необходимо.
Разделете тестото на 4 равни части. Разточете всяка от тях на руло, след което го оформете в кръг, за да се образува геврек. Притиснете краищата един към друг, за да се слепят.
Намажете всеки геврек отгоре с белтъци, за да помогне на подправката да залепне и да им придаде златист завършек, когато се изпекат.
Поръсете обилно горната част с подправката Everything Bagel.
Поставете гевреците върху подготвената тава за печене и печете за около 25 минути или докато станат златисти и добре изпечени.
Оставете ги да се охладят за 5 минути преди сервиране.
Хранителни стойности за 1 геврек
Калории: 181 kcal
Въглехидрати: 25 г
Протеин: 10 г
Мазнини: 3 г
Фибри: 1 г
Захар: 2 г
