Vivacom беше домакин на информационна среща за разгръщането на цифровата свързаност с участие на кметове и представители на институциите

© Над 2 000 км нова оптична мрежа ще подобри качеството и ще ускори достъпа до дигитални услуги в 150+ населени места в Източна България



Vivacom проведе информационна среща в град София, посветена на изпълнението на проекта "Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура на територията на България“ в Югоизточния район. Той е част от Националния план за възстановяване и устойчивост (ПВУ) и се реализира с финансовата подкрепа на Европейския съюз чрез Механизма за възстановяване и устойчивост NextGenerationEU, като Министерството на транспорта и съобщенията е орган по наблюдение и контрол. По време на събитието бяха представени ключовите дейности, сроковете за изпълнение и очакваните ползи за гражданите, бизнеса и местните власти в Югоизточен район – един от двата района на планиране, в които Vivacom е основен изпълнител.



Проектът предвижда изграждане на над 2 000 км нова оптична мрежа, която ще осигури високоскоростен интернет достъп в над 150 населени места в 35 общини и над 200 базови станции общо в двата района на планиране в Източна България. Той ще бъде от ключово значение за преодоляване на дигиталното неравенство, като разшири възможностите за достъп до електронни услуги, образование, здравеопазване и дистанционна работа в по-слабо населени и отдалечени райони на страната.



По време на събитието екипът на Vivacom представи пред кметове и представители на институции от Югоизточна България конкретните етапи от реализацията на проекта. Участниците имаха възможност да зададат въпроси директно към представителите на Vivacom. В рамките на разговора бяха обсъдени ключови въпроси, свързани с административните процедури, сроковете за издаване на разрешителни и сътрудничеството с местната власт за ускоряване на процесите.



Изпълнението на проекта върви в срок, като вече са стартирали строително-монтажните дейности в част от общините. Основната част от инфраструктурата ще бъде новоизградена, а на използване на съществуваща инфраструктура ще се разчита само там, където това е технически и икономически възможно и обосновано. Vivacom работи в тясна координация с държавните и местни органи, за да гарантира успешно и навременно завършване на проекта.