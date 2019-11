Вижте как ще повлияе изкуственият интелект на работните места

© Изкуственият интелект ще промени всяко работно място и ще увеличи търсенето на креативни умения. Това се твърди в ново изследване на Масачузетския технологичен институт и американската компания Ай Би Ем. В него се отбелязва, че изкуственият интелект ще промени начина на извършване на всяка работа и ще премахнат работата, свързана с повтарящи се задачи, пише "Дневник". То очертава автоматизацията като "опасна краткосрочно" за служителите със заплати средна категория (например индустриалното производство), които ще загубят голяма част от задълженията си, а тези "под" и "над" тях ще увеличат своите.



В доклада The Future of Work: How Technologies Are Transforming Task се казва още, че изкуственият интелект вече преобразява задачите в някои професии в хода на автоматизацията.



Задачите ще намелеят



Изследването на института - най-престижното технологично висше учебно заведение - и лаборатори за изкуствен интелект на Ай Би Ем - използва машинно самообучение. За разработката са изследвани 170 милиона американски работни места между 2010 г. и 2017 г. Откритието е, че от 18 500 възможни задачи, които може средно да се поискат от служителите годишно, през първата година, в последната броят е спаднал 3.7 пъти.



Изчезващите задачи се поемат или от изкуствен интелект, или от системи за машинно самообучение, доказали се в автоматизацията. Нараства обаче нуждата от "меки умения", които искат интелектуални и аналитични качества; умения, свързани с гъвкавост, здрав разум или езикови умения ще станат по-добре платени, се отбелязва в изследването. Това се случва не само с позициите, изискващи експертиза във финансите или графичния дизайн, но и други - фризьор или фитнес инструктор.



Служителите, които получават "средни" възнаграждения за работата си, ще увеличат заплатите си най-бавно, а тези с ниски или високи ще отбележат по-висок растеж, тъй като работата им ще е по-необходима.



Засега и служителите, и работодателите имат време да се подготвят. Компаниите обаче трябва да променят програмите си за човешки ресурси и да премислят начина на обучение на служителите. Последните трябва да търсят начини да развият уменията си за творческо мислене.



Революцията ще дойде не от роботите, а от алгоритмите



Изкуственият интелект и машинното самообучение ще променят всички работни места повече, отколкото роботите от научната фантастика. Например в отдел "Продажби" на дадена компания служителят ще се занимава по-малко време с идеалната цена на продукта си - алгоритъм може да определи оптималната цена за максимизиране на печалбата. Това увеличава времето за работа с клиентите или за измисляне на атрактивни маркетинг елементи.



Технологичните промени водят и до трансформация в начина, по който се оценяват отделните задачи. Високо - и нископлатени професии (съответно експерти в бизнеса или финансите или някои здравни грижи) се оказват по-добре платени отпреди, ако конкретните позиции изискват презентационни умения или такива в дизайна.